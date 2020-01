Antonella Elia, sferrato il colpo a Milly Carlucci al GF Vip: “Show noiosi”

Antonella Elia e la proposta al GF Vip per battere negli ascolti Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato

La prima puntata del Grande Fratello Vip è andata e domani sera andrà in onda la seconda diretta. Il reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini si scontrerà con la prima serata di Rai 1, in particolare con il Cantante Mascherato, il nuovo show condotto dalla regina del sabato sera di Casa Rai, Milly Carlucci. Antonella Elia, una dei concorrenti di questa quarta edizione del programma di Canale 5, ha proposto una bizzarra risoluzione al problema dello share. Secondo lei, grazie alla sua idea, il GF Vip potrà conquistare la prima serata, in barba alla guerra che si scatenerà domani sera, a colpi di percentuali di share. Ma non solo, Antonellina ha “dichiarato guerra” alla Carlucci, definendo noiosi i suoi programmi.

Antonella Elia contro Milly Carlucci: cosa ha detto in diretta contro i programmi della conduttrice

Milly Carlucci è molto amata ed è uno dei volti più conosciuti e apprezzati della nostra tv. Non è dello stesso avviso, però, la Elia che senza mezzi termini si è lasciata andare a dei commenti contro gli show condotti dalla Carlucci, definendoli noiosi. “Che pa…e i suoi programmi!“, ha esordito Antonella mentre discuteva con gli altri coinquilini, “Uffa la Carlucci, che pa…e con queste trasmissioni che fa, mettiamoci nude“. Non solo, la Elia ha anche fatto il dito medio: “Voglio vedere se non guardano Clizia nuda invece di questi che cantano, guardano noi nude, uno strip per fott….e l’ascolto!“. La Incorvaia ha subito accettato la sfida, proponendosi come insegnante di burlesque.

Antonella Elia non delude le aspettative: le prime ore in Casa sono scoppiettanti

Antonella Elia non delude le aspettative, la showgirl infatti non solo ha attaccato la concorrenza in maniera agguerrita, ma promette grandi soddisfazioni.