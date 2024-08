Antonella Clerici: “Voglio organizzare il mio funerale”. Tutti i dettagli

Antonella Clerici, nonostante abbia appena compiuto 60 anni, ha già riflettuto con grande lucidità sul tema del suo funerale e su come dovrà essere svolto.

La nota conduttrice televisiva non ha avuto esitazioni nel parlarne apertamente, condividendo le sue considerazioni senza riserve durante un’intervista rilasciata al settimanale Sette. Le sue parole poi sono state riprese anche dal sito DavideMaggio.it.

La Clerici, con la sua solita schiettezza, ha affrontato un argomento che in molti evitano, dimostrando ancora una volta la sua autenticità e il suo approccio diretto alla vita e con il suo pubblico.

I motivi della scelta

“Quando è morto un mio compagno di classe, ricordo che per me è stato un vero choc. Quando sei giovane, la morte sembra qualcosa di lontano e irreale, un pensiero che non ti sfiora nemmeno. Ora, invece, mi spaventa persino l’idea di fare una semplice puntura.”

Nonostante la consapevolezza che, al momento, la vecchiaia non rappresenti un pericolo imminente per lei, la conduttrice ha già predisposto tutto per quel giorno. Antonella Clerici affronta l’argomento con una serenità tale da far pensare quanto sia serena e preparata di fronte ad un evento così tragico come la morte.. forse il recente intervento che ha dovuto affrontare ha portato anche a queste considerazioni? E’ sicuramente un’ipotesi!

“Mi piacerebbe molto preparare il mio funerale. Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa. In quel bosco si dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori. Si trovavano vicino al ruscello. Ho detto a Vittorio che vorrei costruire lì un tempietto scintoista. Poi, odio l’idea della bara chiusa. Se mi bruciano non vorrei usassero la fiamma ossidrica: preferirei la pira al posto del forno crematorio. Per il mio funerale, insomma, mi piacerebbe dire la mia”.

Il funerale della mamma

Antonella Clerici ha raccontato che sua madre ha sempre raccomandato a lei e alla sorella di presentarsi al suo funerale belle e in ordine, mai in modo sciatto. In casa, sua madre non permetteva che si stesse in ciabatte e, quando è venuta a mancare, Antonella ha detto alla sorella Cristina che dovevano lavarsi i capelli e farsi belle, come la madre avrebbe voluto.

“Vorrei avere dei vocali suoi conservati, ma ai tempi non esistevano. Ho solo sue foto vecchiotte. Pagherei per risentire la sua voce. Mia sorella per anni invece ne ha sentito il profumo. Però la sento nelle cose che faccio, in quello che sono diventata. In molte occasioni mi viene da dire: chiamo mamma e glielo racconto. Vorrei tanto riportarla in vita, sarebbe stata una nonna straordinaria e si sarebbe beata del mio successo. Lo ha visto solo un po’ agli inizi”.

I sentimenti dopo l’operazione

Avere accanto persone care, come sua figlia Maelle, la sorella e gli amici, è fondamentale per Antonella Clerici. È proprio grazie a loro che è riuscita ad affrontare con il sorriso anche una difficile diagnosi di tumore ovarico, che ha richiesto un’operazione d’urgenza. Nonostante la paura sia stata, e continui ad essere, molto forte, la conduttrice ha sentito subito il bisogno di condividere questa esperienza con il suo affezionato pubblico, lo stesso che ogni giorno la segue con ansia e affetto su Rai1.