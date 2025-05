Antonella Clerici tifosa del Napoli? Messaggio in diretta incuriosisce

È iniziata una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici che sta per giungere al termine della stagione. Infatti, la conduttrice ha iniziato questa settimana annunciando che si tratta degli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva, per poi tornare a settembre con tante novità. Non solo, nei primi minuti della trasmissione si è congratulata con il Napoli che ha vinto lo scudetto. Un gesto un po’ insolito da parte sua, tanto che molti telespettatori si sono chiesti se sia tifosa.

L’annuncio di Antonella Clerici in diretta

Con il suo look casual e un sorriso disarmante, Antonella Clerici è tornata in diretta su Rai 1 con una nuova puntata di È sempre mezzogiorno. L’appuntamento di lunedì è stato ricco di annunci, tra cui quello che questa sarà l’ultima settimana di messa in onda del programma. La conduttrice ha infatti riferito che saranno giorni intensi, pieni di ospiti e ricette da preparare prima della pausa estiva. Ha confermato che tornerà a settembre con una nuova edizione della trasmissione.

Gli auguri al Napoli

Ciò che ha lasciato il pubblico davvero a bocca aperta è stato il momento in cui la presentatrice ha voluto fare riferimento alla recente vittoria dello scudetto da parte del Napoli. La Clerici lo ha fatto in modo spontaneo ed entusiasmante, dedicando parole di grande affetto e calore alla squadra, tanto che il suo discorso, oltre ad essere professionale, è apparso un molto sentito, come se lei stessa fosse una tifosa. Ancora una volta, la conduttrice ha fatto emergere il suo lato genuino che rende ogni puntata unica e travolgente.

Paolo Ruffini ospite

Paolo Ruffini è stato ospite nella puntata di oggi 26 maggio 2025 a È sempre mezzogiorno. Insieme ad Antonella Clerici ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, con particolare attenzione agli ultimi anni durante i quali si è dedicato al mondo infantile e agli anziani. Infatti, l’attore toscano ha realizzato dei podcast in cui intervista i più piccoli e un altro in cui intervista i più grandi che per lui sono entrambi genuini, senza filtri e con gli occhi pieni di speranza, ammirazione e semplicità, qualità che negli ultimi tempi manca alla maggior parte delle persone.

Non è mancata l’ironia e quel tocco di umorismo che contraddistingue Ruffini, senza però mai venire meno al rispetto per il suo lavoro e per il pubblico. Un altro tassello che si aggiunge al successo diÈ sempre mezzogiorno, dove la conduttrice riesce sempre a lasciare il segno con la scelta degli ospiti, dei cuochi e di tutte le caratteristiche che rendono il programma unico.