Antonella Clerici, inaspettata sorpresa a Mainardi al GF Vip: lo chef in lacrime

Antonella Clerici fa una sorpresa speciale ad Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip: lacrime per lo chef

Sorpresa inaspettata quella di Antonella Clerici per Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip. Lo chef non si aspettava di ricevere un regalo da parte della nota conduttrice. Inizialmente il concorrente è stato mandato nella stanza super led. Qui si è ritrovato di fronte alle foto di sua figlia, la quale gli ha dedicato un video messaggio speciale. Ovviamente il gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime. Sappiamo ormai bene che Andrea non riesce mai a non commuoversi, soprattutto quando si parla della piccola Michelle. Subito dopo, proprio fuori dalla porta rossa, c’è un’altra sorpresa abbastanza inaspettata per Mainardi. Lo chef ha alzato la cloche che si trova su un piedistallo e trova un bel piatto di pasta. Il concorrente si dice sicuro del fatto che si tratti di un gesto da parte di sua madre. Ma Ilary Blasi lo informa che la sorpresa è stata preparata da un’altra persona. La conduttrice gli consiglia di leggere una lettera che si trova proprio sotto il piatto. Così, Andrea scopre che la Clerici ha pensato bene a fargli questa sorpresa.

Andrea Mainardi in lacrime: la lettera di Antonella Clerici

“Caro andrea, sai benissimo come nn piangere se tagli una cipolla, ma per le emozioni piu belle le lacrime non riesci a trattenerle”. Inizia così la lettera che Antonella Clerici ha scritto a Mainardi. Lo chef trova difficoltà nel leggere le parole scritte sul biglietto, in quanto non riesce a comprendere la scrittura. Non appena legge la firma della nota conduttrice rimane sorpreso, in modo positivo. Andrea ringrazia subito la sua cara amica per questo gesto così speciale. Dopo la sorpresa della Clerici, arriva un altro importante colpo di scena per il gieffino. Anche questa volta lo chef Mainardi si ritrova a commuoversi per sua figlia.

La figlia di Andrea Mainardi commossa: momento speciale per lo chef

Ilary invita Andrea a uscire fuori dalla Casa e qui trova un’altra cloche. Da dietro compare improvvisamente la figlia che lo abbraccia con tutte le sue forze. La piccola Michelle appare in lacrime e le parole che gli dedica Mainardi sono dolcissime. Lo chef assicura alla figlia che lui sarà sempre dalla sua parte. “Conta sempre su tuo padre, la vita è bella. Ti chiedo scusa se ho dedicato un po’ troppo tempo al lavoro”, dichiara Andrea. Il gieffino promette che cercherà di essere ancora più presente. Tutti si commuovono di fronte a questa scena così forte.