Antonella Clerici in lacrime: il dolore per La Prova del Cuoco e la morte di Frizzi

Antonella Clerici scoppia in lacrime a Domenica In: la conduttrice ricorda La Prova del Cuoco e Fabrizio Frizzi

Molto profonda e toccante l’intervista di Antonella Clerici con Mara Venier a Domenica In. La prima, ospite nel programma questa domenica, non ha potuto non ricordare la sua lunga esperienza a La Prova del Cuoco. A portarla a prendere l’importante decisione di lasciare il programma è stato un periodo molto doloroso, che corrisponde esattamente con la morte di Fabrizio Frizzi. Antonella e il conduttore romano non erano semplici colleghi. Tra loro era nata un’amicizia molto profonda. Mara manda in onda una sorpresa fatta proprio da Fabrizio ad Antonella il giorno del suo compleanno, proprio per ricordare il rapporto che c’era tra i due conduttori. La morte di Frizzi ha cambiato profondamente la vita della Clerici, dichiara lei stessa. Ammette che in questa circostanza ha riflettuto molto. Ha compreso che la vita è una sola e che purtroppo non si vive per sempre. Proprio per tale motivo, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di dedicarsi completamente ai suoi affetti.

Antonella Clerici: “Mi manca La Prova del Cuoco, la morte di Fabrizio Frizzi ha cambiato la mia vita”

La Clerici ha lasciato La Prova del Cuoco con grande dolore, ma sa che è stata la scelta giusta. Ogni mattina si alza e pensa al fatto che non può parlare con il suo pubblico. La conduttrice confessa che le manca molto andare in diretta nel noto programma di cucina, il primo in Italia. Ha condotto la trasmissione per ben 18 anni, ma dopo la morte di Frizzi ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Ha chiuso una porta per dedicarsi ai suoi affetti. La figlia, quando ha saputo che avrebbe lasciato il programma, si è mostrata entusiasta. La Clerici non voleva neanche deludere il pubblico. Confessa che con il trascorrere degli anni probabilmente non sarebbe stato più lo stesso.

Antonella Clerici in lacrime durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In

Antonella non riesce a trattenere le lacrime nel corso dell’intervista. Il ricordo di Frizzi e degli anni trascorsi a La Prova del Cuoco emozionano non poco la conduttrice. “Mi manca il rapporto con il pubblico, non mi sono pentita della scelta, ma la mattina ci penso”, rivela a Domenica In Antonella.