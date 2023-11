Antonella Clerici, furia: le parole feroci sull’ex di Giulia Cecchettin

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l’intero Paese. Il barlume di speranza di ritrovarla viva è andato svanendo nelle scorse ore, quando il corpo della studentessa è stato trovato senza vita abbandonato in un canalone nei pressi del lago di Barcis. Autore del delitto, perpetrato con una serie di coltellate, l’ex fidanzato della ragazza, Filippo Turetta. Il giovane è stato catturato in Germania dopo una fuga lunga più di una settimana. Il caso ha provocato un’ondata di rabbia e indignazione lungo tutto lo Stivale. Tanti anche i volti noti che si sono espressi sulla vicenda. Tra questi Antonella Clerici, pacata conduttrice Rai che, stavolta, ha messo da parte i suoi classici toni educati e concilianti scagliandosi ferocemente su X, l’ex Twitter, contro l’omicida.

“Il pensiero di questa notte va a Giulia, alla disperazione del papà, al coraggio della sorella Elena, alla mamma che per fortuna non vivrà questo immenso dolore. E “quel bravo ragazzo” merita tutto il male possibile. Senza pietà, senza se né ma”. Così il volto della Tv di Stato, citando “quel bravo ragazzo”, espressione con la quale Turetta è stato definito da alcune persone che lo conoscono.

Sempre la Clerici, a proposito del delitto di Giulia Cecchettin, ha scritto poi un secondo Tweet, tramite il quale ha invitato i genitori a educare nel modo corretto i propri figli: “I nostri ragazzi vanno educati al fallimento, ai no, alle delusioni. Se li solleviamo sempre dalle loro colpe, accusando gli altri,li renderemo più fragili e sbandati. Se mia figlia prende un brutto voto a scuola la colpa è sua non dei prof. Iniziamo dalle basi. Come nello sport”.

Le parole di Simona Ventura sull’omicidio di Giulia Cecchettin

Tanti coloro che hanno avallato le parole della conduttrice Rai sui social. Tante altre colleghe della Clerici si sono espresse sul caso drammatico. Tra queste Simona Ventura che, sempre su X, ha scritto: “Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia”.

Domenica In, le parole ferme di Roberta Bruzzone

Anche Domenica In, nel corso della puntata in diretta del 19 novembre 2023, ha dedicato ampio spazio al caso di cronaca nera che ha coinvolto Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato. In studio è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone che ha usato toni fermi e netti, spiegando che bisogna smetterla di pensare che atteggiamenti che ledono la libertà delle scelte delle compagne siano sintomo di troppo amore. Bruzzone ha sostenuto che in realtà questi comportamenti sono indizi da prendere immediatamente sul serio e che non si tratta di affetto, bensì di atteggiamenti possessivi, maschilisti e manipolatori da cui le donne “devono fuggire” senza lasciarsi impietosire.