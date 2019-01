Antonella Clerici e Anna Moroni: reunion con autori de La Prova del Cuoco

By

Antonella Clerici e Anna Moroni: la reunion con gli autori de La Prova del Cuoco. I fan sperano: le parole dell’ex squadra del cooking show

Antonella Clerici e Anna Moroni si sono ritrovate con Fabrizio Zaccaretti e Monica Parente, i mitici autori e collaboratori della Prova del cuoco. “Che bella cenetta ieri sera con Antonellina mia, Zacky e Monichetta! Siamo proprio una vera famiglia! Come ci vogliamo bene! Sempre“, ha scritto la celebre cuoca, oggi al fianco di Davide Mengacci in Ricette all’italiana su Rete 4. “Lo spazio e il tempo sono solo convenzioni. L’amicizia, quella vera, no”, scrive invece Monica a proposito della reunion con gli amici ed ex colleghi. “Che bello ritrovarsi”, il commento di Zaccaretti allo scatto.

Anna Morono, Antonella Clerici e gli autori del cooking show: i fan sperano nel grande ritorno della conduttrice

La foto ha immediatamente ‘colpito e affondato’ i fan de La Prova del Cuoco che si sono riversati a ricordare nostalgicamente le edizioni passate insieme ad Antonella Clerici e in coro hanno incitato i propri beniamini a tornare. La speranza è l’ultima a morire, recita il detto. E a proposito del cooking show e del ritorno della Clerici, a maggior ragione in questi giorni le speranze si fanno più consistenti. Infatti, un’interessante indiscrezione si è diffusa (a riportarla il giornalista Alberto Dandolo) e sussurra che per il prossimo anno i vertici Rai starebbero pensando al clamoroso rientro di Antonella alla guida del popolare programma, visti i deludenti ascolti della conduzione targata Elisa Isoardi.

L’indiscrezione sul ritorno a La Prova del Cuoco di Antonella Clerici: lo show si potrebbe spostare in uno studio lombardo

Per venire incontro alle esigenze della Clerici, ha spifferato Alberto Dandolo, il cooking show si potrebbe spostare in uno studio lombardo. Motivo? Da circa un anno, Antonella ha lasciato la Capitale per andare a vivere con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle in campagna, nella provincia di Alessandria. I fan possono continuare a sperare. Chissà che il sogno si possa avverare.