Antonella Clerici, commossa in diretta, ricorda Fabrizio Frizzi: “Sempre nel mio cuore”

La puntata del 26 marzo 2025 di E’ sempre mezzogiorno è molto speciale. La conduttrice Antonella Clerici ha tenuto a ricordare il suo caro amico e collega Fabrizio Frizzi che 7 anni fa è morto a causa di un brutto male. La presentatrice non ha nascosto tristezza e commozione parlando del defunto, raccontando che questa mattina ha ricevuto anche un messaggio di Carlo Conti con il quale si è consolata.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Prima di iniziare la puntata, Antonella Clerici ha ricordato il suo caro amico. “E’ sempre nel mio cuore – ha affermato – lo voglio ricordare in ogni occasione. Lo faccio nel giorno del suo compleanno. Lo faccio anche nel giorno in cui ci ha lasciato”. La conduttrice ha sottolineato che per chi come lei fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo è doveroso ricordare un conduttore come Frizzi.

L’amicizia tra Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi

Prima della puntata Antonella Clerici aveva già postato una foto con il suo caro amico Frizzi ed una dedica. Il ricordo del collega scomparso non passa mai ed ogni anno la conduttrice si commuove in questo giorno per lei triste e particolare.

Erano gli anni ‘90 quando i due si sono conosciuti in Rai e fin da subito hanno legato tanto da creare una bella amicizia. Insieme hanno condiviso gioie e momenti difficili. La Clerici più volte ha raccontato che Fabrizio Frizzi era una persona speciale, un uomo genuino, di una semplicità e umiltà ineguagliabili, sempre pronto ad incoraggiare gli altri. In più occasioni hanno avuto la possibilità di lavorare uno accanto all’altro. Ed è stata sempre lei a sostenerlo e supportarlo nel periodo più difficile della sua vita, quando ha dovuto affrontare problemi di salute.

Com’è morto lo storico conduttore di Miss Italia

Il 26 marzo 2028 l’Italia intera ricevette una delle notizie più brutte dell’ultimo decennio: la morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore aveva solo sessant’anni quando è deceduto a causa di un’emorragia cerebrale.

Precedentemente, ottobre 2017, durante la registrazione di una puntata de L’Eredità, il conduttore fu colpito da un’ischemia cerebrale e venne immediatamente ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Dopo varie cure e un lungo periodo di riposo, a dicembre 2017 riuscì a tornare almeno per un periodo in tv. Tuttavia, non è bastato il suo stato d’animo solare a farlo riprendere completamente e tra la notte del 25 e il 26 marzo 2018, le sue condizioni sono peggiorate fino ad una nuova emorragia cerebrale.

Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile sia da un punto di vista umano che professionale. Il suo modo di lavorare e di essere restano impressi nel cuore di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e collaborare con lui. Non è un caso che nel giorno del suo funerale, celebrato a Roma nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, vi hanno partecipato migliaia di persone, simbolo di affetto e stima nei suoi confronti.