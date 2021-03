Antonella Clerici cade dall’altalena a È sempre mezzogiorno: il video

La caduta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno è diventata virale. La conduttrice nel suo nuovo studio ha un’altalena su cui si siede e dondola quando parla con i telespettatori, solitamente durante i giochi telefonici. Oggi però ha condotto con un abito speciale: ha interpretato Beatrice e il suo Dante era Alfio. Oggi è il Dantedì, giorno in cui l’Italia ricorda e celebra il Sommo Poeta, per questo la conduttrice ha indossato dei vestiti per essere la sua Beatrice. Ma il vestito le ha fatto fare una bella caduta dall’altalena! Pare infatti che la colpa sia da attribuire proprio al vestito, fatto di un tessuto un po’ scivoloso.

La conduttrice si è seduta sull’altalena e inizialmente sembrava che tutto andasse bene. Anche se appena si è adagiata ha avuto un attimo di timore, poi è andata meglio. Alfio era dietro di lei e ha iniziato a spingerla, mentre Antonella si preparava per la telefonata con la telespettatrice Caterina. In palio c’era il buono spesa da ben 5700 euro, però è bastata una spinta di Alfio e Antonella Clerici è caduta dall’altalena! Ha reagito subito con un sorriso, non si è fatta male e non è caduta del tutto a terra. È stata infatti molto brava a poggiare subito la mano a terra, grazie a dei pronti riflessi. Poi subito è stata soccorsa da Alfio, che l’ha aiutata a rialzarsi.

“Scusate! Dante, può non spingermi perché scivolo? Ho il vestito con la seta qua, scivolo. Non mi tocchi. La prego”, ha detto la Clerici tra le risate. Quindi ha chiesto ad Alfio si mettersi di fianco a lei, così avrebbe evitato di avere la tentazione di spingerla. In questo modo hanno proseguito la puntata, ma intanto il video della caduta dall’altalena della Clerici ha fatto il giro del Web. Una celebrazione di Dante con gaffe quindi oggi su Rai Uno.

La caduta è avvenuta ancora prima che Antonella riuscisse a mettersi in contatto con la telespettatrice e iniziare il gioco. Un momento che ha divertito il pubblico a casa comunque, anche per la presenza di Alfio che è un personaggio lanciato dal programma e che sta piacendo molto. La Clerici è andata avanti ridendo, non riusciva a fermarsi e ha iniziato a ridere anche vedendo gli altri presenti in studio con gli abiti di scena.