Antonella Cavalieri ospite a Casa Signorini: “Non sono innamorata di Dybala”

Antonella Cavalieri svela la verità sulla sua storia d’amore con Paulo Dybala

Ospite nell’affollatissimo salotto di Casa Signorini, Antonella Cavalieri si lascia andare a delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale. Legata a Paulo Dybala per molti anni, la modella argentina, classe 1995, ha scelto di restare in Italia nonostante la fine del suo amore con il calciatore della Juventus. Ad Alfonso Signorini, la Cavalieri racconta proprio della rottura con il talentuoso numero dieci bianconero. Cosa sarà accaduto tra i due giovani, ormai ex, innamorati? Di seguito le dichiarazioni della stessa Antonella Cavalieri.

Antonella Cavalieri ammette di non essere più innamorata del fuoriclasse della Juventus

Racconta la ventitreenne nata nei pressi di Buenos Aires: “No, non sono più innamorata di Dybala, tra di noi è finita a febbraio. Siamo stati insieme quattro anni, eravamo giovani”. Dunque, seppur passati ormai oltre otto mesi dalla definitiva rottura, Antonella Cavalieri afferma di non provare più alcun sentimento per il giovane fuoriclasse dell’Argentina. Una storia che aveva letteralmente fatto impazzire il web. Giovani, belli e più innamorati ed uniti che mai, regalavano spesso scatti nei quali l’amore che li legava traspariva in maniera del tutto naturale.

Seguire Paulo Dybala era forse diventato un problema per Antonella Cavalieri?

Come da sempre risaputo, la vita dei calciatori è tutto tranne che sedentaria. Tra partite, allenamenti, trasferte e le varie competizioni da disputare, i campioni del calcio sono spesso chiamati a viaggiare. E, a proposito di ciò, quando Signorini domanda all’ex fidanzata di Dybala se sia facile vivere accanto ad uno sportivo, la ragazza risponde: “C’è molta competizione e non è facile, non fai una vita normale, devi continuamente viaggiare e spostarti!”. Quindi, sarà stato questo il motivo della rottura tra i due? Antonella non accenna altro e, almeno per il momento, Paulo Dybala continua a giocare senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito.