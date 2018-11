Antonella Cavalieri, l’ex di Dybala a Domenica Live: “Non ci parliamo più”

L’ex fidanzata di Paulo Dybala da Barbara d’Urso: cosa ha detto Antonella Cavalieri a Domenica Live

Antonella Cavalieri è tornata a parlare dell’ex fidanzato Paulo Dybala. Ospite di Domenica Live, la modella argentina ha raccontato della fine della storia d’amore con l’attaccante della Juventus. Una relazione giunta al capolinea nel giugno 2017 con un ritorno di fiamma nel dicembre dello stesso anno. Antonella è tornata inizialmente in Argentina, per allontanarsi del tutto da Paulo ma ha deciso di dare una seconda chance al ragazzo. Non ha funzionato: a febbraio 2018 la storia è finita definitivamente. E da allora i due non si sono più né visti né sentiti, sebbene la Cavalieri abbia scelto di restare a vivere a Torino. Il motivo? Vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo e diventare magari la nuova Belen Rodriguez. “Io e Paulo non abbiamo più rapporti, non sono arrabbiata con lui”, ha detto la 23enne a Barbara d’Urso, facendo anche chiarezza sui presunti tradimenti di Dybala.

Paulo Dybala ha davvero tradito Antonella Cavalieri?

In una recente intervista per Chi, Antonella Cavalieri ha rivelato che Dybala l’ha tradita più volte. A Domenica Live la ragazza ha fatto un passo indietro, chiarendo di non aver mai visto il calciatore bianco nero con un’altra donna. “Uscivano sempre foto e gossip su di lui ma lui mi diceva che era normale quando si è famosi. Ma le mie amiche mi hanno detto di averlo visto con un’altra”, ha puntualizzato Antonella. Che ci ha tenuto a ribadire che la rottura è avvenuta per scelta condivisa: “Ci siamo lasciati di comune accordo”.

Dopo Antonella Cavalieri Dybala ha una nuova fidanzata

Se Antonella Cavalieri è ancora single, Dybala si è consolato in fretta. Dalla scorsa estate ha ritrovato l’amore con un’altra connazionale, Oriana Sabatini. Quest’ultima è una cantante argentina, nonché figlia e nipote d’arte. I genitori sono gli attori Osvaldo Sabatini e Catherine Fulop, mentre la zia è la tennista Gabriela Sabatini.