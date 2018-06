Antonella Cavalieri e Dybala tornano insieme? La verità a Casa Russia

Dybala e l’ex fidanzata Antonella Cavalieri tornano insieme dopo i Mondiali? La modella argentina parla a Casa Russia

Antonella Cavalieri e Paulo Dybala torneranno presto insieme? Magari dopo i Mondiali di calcio in Russia? Del resto non è la prima volta che il calciatore della Juventus e la modella argentina si separano. Già lo scorso anno i due passarono l’estate divisi per poi ritrovarsi con l’arrivo dell’autunno. Pure questa volta andrà così? A quanto pare no. Antonella ha chiarito a Casa Russia, il programma sportivo di Italia Uno di cui è spesso ospite, che la storia con l’attaccante sud americano è morta e sepolta. “Ormai è una cosa finita, posso parlarne con tranquillità”, ha replicato la Cavalieri a chi nello studio Mediaset le ha chiesto se le continue domande sul calciatore le creano imbarazzo. La giovane ha risposto con gentilezza, ma poco prima – davanti ad una battuta di Cristiano Militello, inviato di Striscia la notizia – ha sbottato tra le risate: “Sempre con questo Dybala, ragazzi basta!”.

Antonella Cavalieri vuole lavorare nel mondo dello spettacolo

Insomma, Antonella Cavalieri è un po’ stanca di parlare solo e soltanto di Paulo Dybala, anche se riconosce che avere avuto una relazione con lo sportivo segnerà per sempre la sua esistenza. Ma per la modella argentina è ora arrivato il tempo di guardare avanti, di costruire un futuro solido e roseo. Antonella, nonostante l’addio a Dybala, ha deciso di restare a vivere in Italia. La Cavalieri è arrivata nel nostro paese proprio grazie a Paulo, che qualche anno fa è stato ingaggiato dalla Juventus. A Torino Antonella è riuscita a crearsi delle solide amicizie e ha cominciato a lavorare com modella, web influencer e valletta tv in alcune emittenti regionali. E oggi Antonella ha ben compreso cosa vuole nella vita: lavorare nel mondo dello spettacolo. Proprio come Belen Rodriguez e Wanda Nara, altre star argentine che hanno trovato fortuna nel Belpaese.

Le dichiarazioni di Antonella Cavalieri su Paulo Dybala

“Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo”, ha raccontato Antonella a Chi. “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”, ha aggiunto l’ormai ex fidanzata di Dybala.