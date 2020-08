Anticipazioni Uomini e Donne, quando si torna in studio: novità sul pubblico

I motori di Uomini e Donne si stanno scaldando: è tempo di parlare di prima registrazione della nuova stagione! Le prime anticipazioni in merito sono arrivate direttamente dall’agenzia che si occupa del pubblico in studio. E proprio perché c’è un annuncio sul sito stesso è chiaro che sarà consentito l’ingresso in studio di persone che assistono al programma. Questo significa una cosa sola: il pubblico torna a Uomini e Donne. Dopo diverse registrazioni senza pubblico in studio, i nuovi protagonisti del Trono Classico e del Trono Over non saranno più soli. Queste le prime anticipazioni di Uomini e Donne, in attesa dei nomi ufficiali dei tronisti così come delle prime corteggiatrici e dei primi corteggiatori. Tutto sarà svelato a breve, anche perché con il ritorno del pubblico ci saranno molte più possibilità di avere anticipazioni sulle puntate.

Uomini e Donne, tra pochi giorni la prima registrazione con il pubblico in studio

Sono sempre i presenti in studio infatti a rivelare in anteprima cosa è successo in studio, prima che la registrazione vada in onda. Insomma, potrebbero tornare le famose talpe. Ma quando ci sarà la prima registrazione di Uomini e Donne? La data è fissata per venerdì 28 agosto 2020. Se si inizierà col Trono Classico o col Trono Over non è dato saperlo. Ma le novità sul pubblico non si limitano alla presenza in puntata, perché ovviamente per rispettare le norme anti Covid è stato necessario apportare modifiche a tutto. Il numero di persone che possono assistere alle registrazioni infatti è ristretto: appena trenta persone. Prima di entrare in studio, muniti di mascherina, il personale medico misurerà la temperatura di ogni persona. In caso di febbre non sarà consentito l’ingresso.

Quando va in onda Uomini e Donne: prime ipotesi sulla data del ritorno

Queste le prime informazioni in merito alla prima registrazione di Uomini e Donne. Il pubblico non vede l’ora di rivedere in televisione Maria De Filippi e gli altri protagonisti nei pomeriggi di Canale 5. L’estate sta finendo e ben presto i palinsesti televisivi torneranno a riempirsi dei programmi più amati. E tra questi c’è di sicuro Uomini e Donne, che dovrebbe tornare in onda per la metà di settembre. Probabilmente la prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 14 settembre.