Nuove anticipazioni di Uomini e Donne e finalmente possiamo dichiarare terminata l’inutile guerra contro Marcello Messina di Armando Incarnato. La registrazione di oggi è cominciata come sempre con Tina contro Gemma: la Dama era seduta già in studio, ma l’opinionista ha voluto lo stesso dedicarle la canzone scelta. Per Gemma è arrivato un nuovo signore, lei ha deciso di conoscerlo pur non avendo avuto un buon impatto fisico. Non ha avvertito attrazione, insomma. Maria De Filippi ha subito fatto entrare i tronisti per sciogliere il nodo Andrea Nicole.

Nelle scorse puntate la tronista è andata a riprendere Alessandro e questo non è piaciuto all’altro, così oggi Ciprian non si è presentato in puntata. Essendo presa da entrambi, stavolta Andrea Nicole è corsa a recuperare anche Ciprian. Questo comportamento del corteggiatore però ha sollevato dei dubbi, visto che nelle scorse puntate si è dichiarato persino innamorato. I due sono rientrati in studio a fine puntata, Ciprian ha mantenuto il punto però. Andrea Nicole si è messa a piangere perché non si è sentita compresa dal corteggiatore, lei crede alla dichiarazione d’amore ma era demoralizzata dagli ultimi avvenimenti. Ciprian ha chiesto di ballare con lei la canzone di Fedez Meglio del cinema.

Roberta ha baciato sia Luca sia Samuele. Il primo a uscire in esterna con lei è stato il romano, che si è aperto sulle sue sofferenze passato. Luca ha mostrato una sua foto con la mamma e le ha parlato del periodo di depressione. Alla fine è arrivato il bacio. In studio Maria ha frenato l’entusiasmo del ragazzo dicendogli che Roberta è uscita anche con Samuele, e c’è stato un altro bacio. Luca non l’ha presa bene, anzi ci è rimasto molto male e così facendo, secondo lui, la tronista ha sminuito il loro bacio. Roberta ha spiegato che con Luca si vede meglio in tutte le circostanze, ma Samuele la incuriosisce. Entrambe le troniste insomma sono molto prese dai rispettivi due corteggiatori.

Le anticipazioni di Uomini e Donne su Marcello e Armando segnano finalmente la fine della battaglia. Come riporta Il Vicolo delle News, infatti, Marcello è uscito con Jessica ma non è andata bene. Per lui sono arrivate tre nuove signore, che però non ha tenuto. Marcello voleva abbandonare Uomini e Donne, ma ha cambiato idea quando Armando lo ha attaccato di nuovo. Quindi Incarnato si è fatto nuovamente portavoce di segnalazioni provenienti da fuori e ha accusato Marcello di essere un bugiardo. Lui infatti aveva negato di essere stato in vacanza in Puglia con la ex, ma secondo Armando sarebbe una bugia.

Come prova ha detto di avere una foto di Marcello al mare, per questo Marcello ha deciso di non andare più via e ha chiesto di vedere la foto. Armando l’ha subito tirata fuori, ma era un semplice selfie dell’altro con il mare sullo sfondo. Quindi Marcello ha spiegato che era in Liguria, in realtà, e non in Puglia, e ovviamente non c’era l’ex con il gruppo di amici con cui si trovava. Tutti hanno creduto a Marcello e a questo punto è intervenuta Maria, che ha messo fine a tutto spiegando che la persona che ha fatto questa segnalazione ad Armando è una persona di loro conoscenza. Si tratta di qualcuno che tenta di infangare tutto il programma. Armando ha chiesto scusa, ma si è rifiutato in un primo momento di dare la mano a Marcello per il Covid. Alla fine però si sono stretti la mano.