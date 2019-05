Anticipazioni Una Vitda dal 3 all’8 giugno: Blanca partorisce

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Samuel lascia fuggire Blanca e Diego

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che convinto da Ursula, Samuel fa seguire Felipe e scopre dove si trova Diego, overo nella villa di famiglia. Il più piccolo dei fratelli Alday avvisa Mendez, prima che possa fuggire insieme a Blanca. Mentre Diego riesce a scappare, la giovane Dicenta è costretta a seguire il marito ad Acacias. Ad aiutare i due innamorati ci pensano Felipe e Celia, che vogliono far introdurre Diego in casa di Samuel per permettergli di portare via Blanca. L’Alday riesce nell’intento, ma il fratello comprende i suoi piani e si presenta sul posto la la polizia. A questo punto Diego è costretto nuovamente a fuggire. Su consiglio di Inigo, il giovane si nasconde all’interno de La Deliciosa. Felipe riesce a convincere Mendez a non arrestarlo e a dargli qualche giorno di libertà. Nel frattempo, Ursula dà a Blanca una medicina a base di mandragora per velocizzare i tempi della gravidanza. Inaspettatamente, Samuel si mostra pentito nei confronti di Diego e Blanca, tanto che permette loro di fuggire distraendo Ursula. Durante la fuga, i due innamorati vengono, però, attaccati da alcuni briganti. Diego viene buttato giù da un dirupo, mentre Blanca si ritrova a partorire da sola nel bosco. Prima di perdere i sensi, nota di aver partorito un bel maschietto. Ursula se la prende duramente con Samuel, dopo aver scoperto della fuga della figlia.

Anticipazione Una Vita: Rosina esce dal carcere, Leonor e Inigo decidono di partire

Dopo l’arresto di Rosina, Liberto avverte dei forti sensi di colpa per il bacio scambiato con Flora. Il giovane non sa ora come affrontare i vari pettegolezzi che lo riguardano. Intanto, Leonor pensa ancora a Pablo e, per tale motivo, si allontana da Inigo. Quest’ultimo, però, non comprende la sua freddezza. Ad aprirgli gli occhi è Trini. Casilda non riesce, invece, a ricordare di essere stata sposata con Martin e decide di non vestire più gli abiti da lutto. In carcere, Rosina non vuole avere alcun dialogo con Liberto. La donna cerca qualsiasi scusa per restare in prigione. Flora peggiora la situazione quando va in carcere e fa ingelosire la Rubio. La giovane rivela a quest’ultima di essere pronta a sedurre ancora Liberto. Furiosa, Rosina decide di tornare a casa e così si comporta in modo diligente. Grazie alla Rubio, gli abitanti di Acacias torna a frequentare La Deliciosa. Nel frattempo, Inigo chiede a Leonor di partire. Viene fatta una festa per la loro partenza verso le Indie, durante la quale Flora si trova di fronte a Cervera e sviene. Casilda ricorda finalmente la sua storia d’amore con Martin e mostra tutto il suo dolore.

Anticipazioni Una Vita: Lolita e Fabiana aiutano Servante a diventare un vigilante notturno

Servante vuole il posto di vigilante notturno del palazzo di Acacias 38, ma deve lottare prima contro Paquito. Il portinaio confessa a Lolita che il rivale gli ha sempre sottratto tutti i lavori che lui voleva effettuare. La domestica e Fabiana scelgono di aiutarlo, falsificando una prova. Il marito di Paciencia supera il test per essere vigilante notturno ma rivela ai vicini di aver rinunciato al posto per continuare a essere un portinaio. Silvia capisce che gli abitanti di Acacias non vedono di buon occhio il fatto che lei abiti con Arturo pur non essendo sposati. Intanto, Carvajal mette le cose in chiaro con la Reyes, spiegandole che, essendo una spia, non potrà mai avere una vita insieme al Valverde. La donna lascia così il ricco quartiere senza neppure salutare Arturo. Riera dichiara a Carmen il suo amore. La domestica, però, temendo una cattiva reazione da parte di Ursula, non vuole cedere.