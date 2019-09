Anticipazioni Una Vita: Trini diventa mamma, Ramon spiazza

Anticipazione Una Vita: Trini è incinta, la reazione di Ramon

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, Trini scopre di essere incinta. La moglie di Ramon comincia a subire alcuni strani cambiamenti fisici di cui si rendono immediatamente conto la sua amica Celia e la dolce Fabiana. Le due donne sono convinte sin dal primo momento che la bella Crepo sia in attesa del suo primo bebè. Tra i tanti particolari, la moglie di Felipe si rende conto che la sua confidente non fa altro che mangiare ed avere sempre più fame. La domestica nota invece nella sua signora un lieve cambiamento fisico dovuto a qualche chilo in più rispetto al solito. Nonostante le venga consigliato di recarsi da un medico, Trini pare non voler sentire ragioni.

Una Vita anticipazioni: Trini scopre di essere incinta

Celia chiama un medico per la sua amica Trini e questo mette la Crespo al corrente di una meravigliosa e inaspettata notizia. La moglie di Palacios aspetta il suo primo bambino. La donna è incredula e dopo averlo rivelato alle sue due amiche, decide di tenerlo segreto a Ramon ancora per un po’. Tutto fila liscio, fin quando la matrigna di Maria Luisa non capisce che è arrivato finalmente il momento di raccontare tutta la verità a suo marito. La reazione dell’uomo non è delle migliori e questo lascia molta delusione nella Crespo.

Anticipazioni Una Vita: Trini delusa da Ramon, lui recupera

Trini è molto delusa a causa della reazione di Ramon. Il signor Palacios non sembra aver preso molto bene la notizia della gravidanza di sua moglie. Fortunatamente tutto cambia con il corso dei giorni. L’uomo riflette e rivela poi alla donna di essere eccitato e felice di poter diventare padre per la terza volta.