Anticipazioni Una Vita: Servante tra la vita e la morte, sopravviverà?

Una Vita anticipazioni: Servante in pericolo di vita, Pacienca torna?

Si mette molto male per il simpaticissimo e buffissimo Servante. Lo storico portinaio di Una Vita si ammala gravemente di polmonite. Per colpa di Cesareo, il buon uomo resta chiudo fuori dal palazzo di Acacias 38 in piena notte ed è perciò costretto a dormire su un marciapiede. Neanche a dirlo, il marito di Pacienca prende molto freddo e questo fa sì che la mattina seguente venga ritrovato in pessime condizioni da alcune delle domestiche. Fabiana, Casilda e Carmen chiedono aiuto ad un dottore e dopo una prima visita, non arrivano altro che notizie negative.

Anticipazione Una Vita: Servante in pessime condizioni, sopravviverà?

Servante sta malissimo e il dottore consiglia di non lasciarlo mai solo. L’uomo inizia a farneticare e ad avere delle specie di allucinazioni. Il portinaio di Acacias arriva addirittura a raccontare a Felipe di aver visto Tano, cosa ovviamente impossibile dato che il bambino non c’è più. Tutto ciò fa preoccupare i signori del palazzo. L’avvocato di Una Vita e Ramon iniziano perciò a valutare se sia o meno il caso di avvisare Pacienca. La donna si trova da ormai qualche anno a Cuba, dove si è trasferita per stare vicino alla sorella malata.

Anticipazioni Una Vita: Pacienca torna per Servante?

Non è ancora chiaro se Servante riuscirà a sopravviverà alla grave polmonite contratta. Nonostante ciò, i suoi amici di sempre inizia a credere che sia il caso di avvertire la dolce Pacienca. Questo imprevisto farà in modo tale che la trama della sopa opera prendi una nuova e sorprendete svolta?! Staremo a vedere! Senza dubbio, dire addio al portinaio di Acacias 38 sarebbe molto doloroso per tutti gli abitanti del quartiere.