Anticipazioni Una Vita: un nuovo e travolgente triangolo amoroso ad Acacias

Anticipazione Una Vita: nuovo triangolo amoroso tra Bianca, Diego e Samuel

Un nuovo triangolo amoroso si forma nelle prossime puntate di Una Vita. Tre giovani ragazzi si ritrovano a vivere momenti di forte tensione. Stiamo parlando di Blanca, Samuel e Diego. Quest’ultimo giunge ad Acacias dopo aver saputo delle condizioni di salute del padre, Jaime Alday, dopo l’incendio. I due fratelli si contendono l’amore della figlia di Ursula, la quale però arriva a prendere delle scelte molto pericolose. Secondo le ultime anticipazioni, Samuel rivela alla Dicenta di aver deciso di sposare Blanca. In questo modo, il giovane Alday vorrebbe dare la libertà alla ragazza. Infatti, sappiamo che Ursula ha intenzione di chiudere nuovamente la figlia in manicomio. Samuel è disposto a tutto pur di contrastare i desideri dell’ex governante e così, completamente innamorato di Blanca, chiede a quest’ultima di diventare sua moglie. Ma l’arrivo di Diego complica la situazione. Samuel inizialmente è contento del ritorno del fratello, in quanto insieme potranno finalmente allontanare Ursula dalla loro casa. Ma ben presto, il giovane si rende conto che la presenza di Diego può solo ostacolarlo.

Una Vita anticipazioni: Blanca innamorata di Diego sposa Samuel

L’arrivo di Diego destabilizza le vite di Samuel e Blanca. La figlia di Ursula appare subito molto attratta dal nuovo arrivato. Sembra proprio che la giovane sia profondamente ricambiata da Diego. I due iniziano così ad avvicinarsi, fino ad arrivare a un bacio appassionato. Nel frattempo, Samuel prepara l’anello di fidanzamento e chiede ufficialmente a Blanca di diventare sua moglie. La figlia di Ursula accetta la proposta di matrimonio e Diego tenta di trattenere la sua gelosia. Sebbene i sentimenti tra Blanca e Diego siano abbastanza forti, Samuel riesce nel suo intento: la figlia di Ursula diventa sua moglie. Da qui inizia una vera e propria guerra nella famiglia Alday. Blanca scopre, con l’aiuto di Leonor, di essere incinta. Ma la ragazza confessa di non sapere chi sia il padre.

Anticipazioni Una Vita: Ursula dalla parte di Samuel, Blanca incinta

Blanca è incinta, ma non sa esattamente chi possa essere il padre del bambino che potra in grembo tra Samuel e Diego. Il suo cuore continua a scegliere il secondo, ma a contrastare questo amore ci pensa anche Ursula. Inaspettatamente la Dicenta decide di appoggiare Samuel, a cui chiede di far di tutto pur di tenere lontana sua moglie da Diego. Ma sembra proprio che questo è impossibile! Questo triangolo amoroso ci regalerà non pochi colpi di scena! Tanti sono gli scontri pericolosi tra i tre. Dalle anticipazioni spagnole, sappiamo che Blanca arriva addirittura a tentare di uccidere Samuel per riuscire a fuggire insieme a Diego.