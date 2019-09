Anticipazioni Una Vita: nuovo omicidio per Samuel, gesto estremo

Una Vita anticipazioni: Samuel uccide Joaquin, il padrino di Lucia

Le prossime puntate di Una Vita vedono come protagonista la storyline tra Samuel, Lucia e padre Telmo. La donna scopre di essere nata dal peccato di due fratellastri, quello che però non sa è ciò che i suoi genitori le hanno lasciato all’interno del loro testamento. Quando la signorina scopre tutta la verità sulle sue origini familiari, trova in Samuel una valvola di sfogo. La ragazza racconta all’Alday tutta la verità e lui pensa bene di mettere in atto un malvagissimo piano. Per riprendersi economicamente, il fratello di Diego decide di sedurre Lucia, in modo tale da riuscire ad appropriarsi di tutti i suoi averi.

Anticipazione Una Vita: Samuel inganna Lucia e uccide Joaquin

Samuel parte e si mette in contatto con Joaquin, il padrino di Lucia, per ricevere maggiori informazioni su ciò che la donna ha ereditato. Quando il buon uomo svela all’Alday tutto quello che sa, il fratello di Diego decide inaspettatamente di strangolarlo senza pietà. Nonostante ciò, però, Lucia continua a credere nella bontà e nell’innocenza del suo amato e per questo continua a difenderlo e salvaguardarlo. In tutto ciò, Telmo comprende che il giovanotto non è assolutamente in buona fede e per questo motivo cerca di mettere sull’attenti la dolce fanciulla.

Anticipazioni Una Vita: Samuel ruba i soldi di Lucia?

Quando Telmo di rende conto che Lucia è in pericolo a causa di Samuel, il buon padre prende una drastica decisione. Prima che l’Alday riesca ad appropriarsi dell’eredità della donna, Telmo racconta tutta la verità sulla nascita e la storia della famiglia della giovane donna ad un noto giornale e quest’ultimo pubblica tutto in prima pagina. L’assurda mossa dell’uomo risulterà redditizia oppure no!? Staremo a vedere!