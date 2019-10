Anticipazioni Una Vita: Lucia viene rapita, il gesto estremo di Telmo

Anticipazione Una Vita: Telmo rapisce Lucia, ecco perché

Le prossime puntate di Una Vita ci lasciano con il fiato sospeso per un bel po’. Padre Telmo non sa più cosa fare per allontanare Lucia da Samuel. Il sacerdote è consapevole dell’inganno che l’Alday ha pianificato ai danni della povera fanciulla. Nonostante lui cerchi di mettere la diretta interessata al concorrente, lei pare non sentire ragioni e continua a credere nella buona fede del defunto Jaime. Di fronte ad una via senza uscita, Telmo decide di commettere un gesto decisamente estremo per fare in modo che la sua cara amica lo ascolti una volta per tutte.

Una Vita anticipazioni: Telmo racconta a Lucia la verità su Samuel

Telmo decide di rapire Lucia nel corso di una processione e la porta in una piccola chiesa abbandonata. La ragazza è spaventata e vorrebbe poter fuggire e tornare ad Acacias 38. Nonostante ciò, il sacerdote riesce a farsi ascoltare. L’uomo racconta a Lucia del malefico piano che Samuel a messo in piedi per potersi appropriare della sua eredità, così da pagare tutti i suoi debito con lo strozzino e tornare a vivere serenamente. Alla fine, la ragazza inizia a credere alla versione di Telmo e a causa della sconvolgente notizia appena ricevuta, chiede all’uomo di poter restare ancora un po’ lì prima di tornare in paese dall’Alday.

Anticipazioni Una Vita: Samuel trova Telmo e Lucia

Mentre si trovano ancora all’interno della chiesa abbandonata, i due perdono i sensi e vengono ritrovati da Samuel senza abiti. L’Alday si reca nel luogo dove sono nascosti Telmo e Lucia insieme a Espineira. I due trovano il sacerdote e la Alvarado senza abiti e questo dettagli lascia strani sospetti. Cosa è realmente accaduto?!