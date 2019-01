Anticipazioni Una Vita: Felipe lascia Celia e viene picchiato

Una Vita anticipazioni: Felipe mente a Celia e la lascia, poi viene aggredito ad Acacias 38

Antonito si mette di nuovo nei guai, ma questa volta non è colpevole. Il figlio di Ramon viene incastrato dal suo nuovo ‘socio’. Il giovane fidanzato di Lolita finisce in carcere con l’accusa di essersi appropriato di alcuni soldi che erano stati donati per la costruzione di un monumento dedicato ai soldati caduti in guerra. Ovviamente, le cose stanno diversamente. Ad essere fuggito da Acacias 38 con tutto il denaro non è altri che Belarmino. Di fronte a tale ingiustizia, l’avvocato di Una Vita non riesce a far finta di nulla e per questo motivo decide di occuparsi del caso, anche grazie all’insistenza di Lolita. Purtroppo però, le cose non vanno assolutamente bene.

Anticipazione Una Vita: Antonito e Felipe vengono minacciati e picchiati, l’avvocato lascia Celia

Chiuso in carcere, Antonito inizia a ricevere delle gravi minacce. Il buon Palacios viene invitato a prendersi tutte le colpe di quanto accaduto, altrimenti la sua famiglia avrà la paggio. Il giovane non vuole cedere e continua a dichiararsi innocente. Dopo poco tempo, anche Felipe riceve una lettera in cui gli viene richiesto di abbandonare il caso del giovane figlio di Ramon. Il marito di Celia non riesce a fare un simile torto al suo amico e per questo va avanti per la sua strana. Per far sì che non venga fatto del male alla sua amata, l’Alvarez decide di allontanarla da lui dicendole di aver delle nuove amanti.

Anticipazioni Una Vita: Felipe lascia Celia e viene malmenato ad Acacias

Celia è delusa da suo marito, anche se non riesce a credere che sia stato in grado di tradirla ancora una volta. Intanto, Felipe viene aggredito per strada da un misterioso uomo. A quanto pare, le minacce che ha ricevuto via lettera non erano assolutamente false. Anche Antonito in carcere continua ad essere picchiato da una guardia corrotta.