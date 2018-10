Anticipazioni Una Vita dall’8 al 12 ottobre: Pablo scopre che Manuela è morta

Una Vita anticipazioni prossima settimana: trovati i corpi di German e Manuela, Pablo distrutto

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Mendez riesce a ottenere il permesso di scavare nei terreni intorno al collegio dedicato a Carlota De La Serna, per trovare i cadaveri di German e Manuela. Questa notizia getta Cayetana nella disperazione. Dagli scavi, però, non emerge nulla. Teresa, a questo punto, teme che Ursula abbia mentito. Nel frattempo, la Dicenta per scagionarsi dall’accusa dell’omicidio di Tirso, porta Mendez nel manicomio dove è chiusa sua figlia Bianca. L’ex governante dimostra così che al momento della morte del bambino si trovava all’interno della struttura. Mendez è, così, costretto a scagionarla e rilasciarla. Finalmente i corpi di German e Manuela vengono trovati e il commissario chiede a Cayetana di raggiungere l’obitorio per effettuare il riconoscimento e la informa che deve prepararsi per l’interrogatorio. Pablo viene a conoscenza della morte della sorella. Ricordiamo che il Blasco era convinto che Manuela e German fossero riusciti a ricostruirsi una vita lontano da Acacias, ovvero a Cuba. Il giovane vuole vendicare i due innamorati. Teresa e Mauro evitano che Pablo commenta una pazzia.

Anticipazione Una Vita: Simon diventa il maggiordomo di Celia

Ursula rivela a Jaime Alday che gli confesserà chi è sua figlia solo se la sposerà. Intanto, Adela confida a Simon di aver vissuto anche lei un amore tormentato a causa dell’intromissione del padre. L’ex maggiordomo le offre il suo aiuto, affermando di poterle dare una mano a rintracciare il suo amato. L’amica di Elvira, però, rifiuta. Intanto, Celia chiede a Simon di diventare suo maggiordomo e assistente. La donna poi si confida con il figlio di Susana, rivelandogli di avere una relazione con Felipe. Il giovane le consiglia di lasciarsi andare e di ignorare i pettegolezzi.

Anticipazioni Una Vita: Lolita accetta un appuntamento con Antonito

Antonito accetta finalmente di investire in borsa i risparmi dei domestici. Victor viene a conoscenza di questa situazione e lo rimprovera. Trini continua a notare un certo interesse da parte del giovane Palacios nei confronti di Lolita. Il figlio di Ramon consegna ai domestici il profitto del loro investimento. Contagiato dall’allegria, chiede a Lolita un appuntamento. La giovane accetta di uscire con Antonito.