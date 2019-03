Anticipazioni Una Vita dall’1 al 6 Aprile 2019: Olga e Adela muoiono

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Ursula uccide Olga, Adela colpita da uno sparo

La prossima settimana ad Una Vita accade davvero di tutto. Partiamo da Olga. La donna è pronta a tutto pur di togliere di mezzo sua sorella Blanca. La giovane fanciulla decide così di commettere un gesto a dir poco estremo. Con un escamotage, la ragazza si reca insieme a sua sorella al Bosco delle Dame. Ursula scopre tutto e raggiunge le due il prima possibile. Olga è pronta ad uccidere Blanca ma, prima di commettere tale omicidio, La Dicenta interviene e uccide la sua stessa figlia. Nel frattempo, Blanca viene portata in ospedale perché trovatasi in gravissime condizioni di salute. Intanto, Diego scopre che la sua amata ha preso un’intossicazione da mercurio. L’uomo vorrebbe comunicarlo alla diretta interessata, ma Samuel glielo impedisce. Alla fine, Leonor riesce a mettere al corrente la sua cara amica.

Anticipazione Una Vita: la dolorosa morte di Adela

Simon ed Elvira stanno organizzando il loro piano di fuga da Acacias 38. Arturo Valverde scopre tutto e invita Adela a capire dove siano diretti. La donna trova un biglietto per Genova e riporta il tutto ad colonnello. In ogni caso, alla fine, l’ex suora si pente e si reca nel luogo dove Valverde ha inviato un sicario per poter mettere fine alla vita di Gayarre. Adela si mette in mezzo e viene colpita in pieno da un proiettile. Pochi attimi prima di morire, la donna invita Simon ha trascorre tutto il resto della sua vita al fianco della persona che ama. Intanto, tutta Acacias 38 prende le distanze da Arturo. Donna Susana lo colpevolizza della morte di Adela e Mendez inizia ad indagare.

Anticipazioni Una Vita: Victor e Maria Luisa pronti per la Francia

Victor riceve una lettera con cui apprende che La Deliciosa è stata venduta e che deve trasferirsi in Francia per l’apertura della fabbrica di cioccolati di sua madre Juliana e suo padre Leandro. Il giovane non sa come dirlo a Maria Luisa e lei lo scopre per vie traverse, tant’è che finisce per arrabbiarsi e andare su tutte le furie.