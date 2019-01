Anticipazioni Una Vita dal 7 all’11 Gennaio 2019: torna Elvira

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Elvira riappare ad Acacias 38

Grandi novità la prossima settimana per i telespettatori di Una Vita. Partiamo dal matrimonio di Simon e Adela. Alla fine, i due giovani si sposano. Mentre viene celebrata la messa, ad Acacias 38 fa ritorno Elvira. La dolce figlia del colonnello Valverde riappare in quartiere proprio durante le nozze tra Gayarre e la sua nuova fiamma. Una volta divenuti marito e moglie, gli sposini incontrano la bella Elvira. Quest’ultima perde i sensi non appena scopre che il suo primo grande amore è divenuto il marito di un’altra donna. Di lì a poco, Simon cambia atteggiamento nei confronti di sua moglie e Celia le ricorda che non può continuare a pensare alla Valverde avendo però sposato Adela.

Anticipazione Una Vita: Antonito e Lolita sempre più innamorati

Antonito a rifiutato il lavoro di minatore al giacimento d’oro e per questo decide di non farsi vedere per un po’ di tempo da suo padre. Il figlio di Ramon preferisce allontanarsi un po’ dalla sua famiglia e tornare solo dopo il matrimonio di Simon e Adela. Una volta sposati i due, il Palacios torna a casa e decide di rivelare di essersi innamorato di Lolita a suo padre, sua sorella Maria Luisa e Trini. Dopo aver riflettuto sulla questione, Ramon approva la relazione tra il ragazzo e la sua domestica e svela di voler trovare alla fanciulla un nuovo lavoro. In ogni caso, Trini non è d’accordo, non ha alcuna intenzione di licenziare Lolita.

Anticipazioni Una Vita: Samuel in ospedale per colpa di Diego

Ursula fa in modo che Diego veda Blanca e Samuel mentre si baciano. Di fronte a tale scena, il giovane resta molto male e i due fratelli finiscono per discutere animatamente. Samuel sbatte la testa e finisce in ospedale incosciente. La Dicenta da ovviamente tutta la colpa a Diego.