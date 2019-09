Anticipazioni Una Vita dal 29 Settembre al 5 Ottobre 2019: Trini incinta

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Trini scopre di essere incinta

A fronte dei continui malori, la dolcissima Celia convince la sua amica Trini a farsi visitare da un buon medico. Subito dopo la vista, il dottore mette la diretta interessata al corrente del suo inaspettato stato di salute. La moglie di Ramon è incinta. La bella Crespo non crede alle sue orecchie e resta senza parole di fronte a tale notizia. Con il passare dei giorni, la trama di Una Vita si fa sempre più intrigante. La donna pare avere dei problemi nel raccontare tutto a suo marito e per questo decide di aspettare ancora un po’ prima di mettere tutta la famiglia al corrente di quanto le sta accadendo.

Anticipazioni settimanali Una Vita: Samuel in rovina

Samuel è sempre più disperato e non sa cosa fare per riuscire a recuperare un po’ del suo denaro. L’Alday inizia a pensare di chiedere un prestito, anche se Felipe e Ramon non approvano la sua idea. Successivamente, l’avvocato di Acacias 38 propone al giovanotto di creare una nuova collezione di gioielli per una marchese molto influente. Intanto, il ragazzo si ritrova di nuovo faccia a faccia con Ursula. La donna torna in quartiere, ma lui non ne vuole sapere assolutamente nulla. Alla fine, la malvagia signora diviene la domestica del medico stabilitosi da poco in paese.

Anticipazione Una Vita: Lucia in cerca della verità sulle sue origini

Lucia vuole capire quale sia la verità sulle sue origini familiari. Telmo promette di aiutarla e alla fine si scopre che le incisioni trovate sulla croce della sua catenina appartengono ad una famiglia di marchesi. Intanto, anche Celia trova un qualcosa di sorprendente. La Alvarez-Hermoso trova tra alcune foto uno scatto che ritrae la sua famiglia in compagnia di Joaquin, nonché padrino della Lucia. Cosa c’è dietro a tutti questi misteriosi dettagli?!