Anticipazioni Una Vita dal 28 Aprile al 4 Maggio 2019: Diego va via

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Diego lascia Acacias 38

Nel corso delle prossime puntata di Una Vita accadrà davvero di tutto. Partiamo dal triangolo amoroso composto da Diego, Blanca e Samuel. Quest’ultimo, con la complicità di Ursula, riesce a far credere a suo fratello di essere stato colpito di nuovo dal mercurialismo e di essere sempre più vicino alla morte. Di fronte a questa tremenda notizia, il giovane Alday decide di prendere le distanze dalla sua amata, chiedendo a Samuel di badare a lei quando lui non ci sarà più. Intanto, Jaime sta riacquistando forza e propone a suo figlio Diego di trovare una cura perla sua malattia, ma il giovane sembra non volerne sapere assolutamente nulla e comunica di voler lasciare il paese. Intanto, Fabiana ha nuovamente occasione di incontrare l’Alday, anche se non riesce a metterlo in guardia a causa delle minacce ricevute dalla cattivissima Dicenta.

Anticipazione Una Vita: torna Huertas, l’ex amante di Felipe

Ad Acacias 38 fa il suo arrivo il rappresentante dei minatori che si sono ribellati contro i proprietari terrieri. Quando Rosina, Liberto, Felipe, Celia e Ramon si rendono conto che costui non è altri che Huertas Lopez restano senza parole. La donna è nota agli abitanti del quartieri e ai telespettatori della soap opera spagnola per essere stata, in passato, l’amante dell’avvocato Alvarez Hermoso. Celia è un po’ preoccupata del ritorno in paese della sua ormai ex rivale in amore ma, allo stesso tempo, cerca di non darlo a vedere. Grande punto interrogativo anche intorno a La Deliciosa e ai suoi due nuovi proprietari.

Anticipazioni Una Vita: feste clandestine a La Deliciosa

Leonor consiglia a Inigo e Flora di organizzare delle feste serali per il circolo letterario. La coppia inizia perciò a dare vita a degli incontri notturni che presto diventano feste clandestine dove iniziano a girare oggetti di contrabbando. Susana lancia l’allarme e Felipe e Ramon decidono di controllare la situazione. Invece di mettere fine a questi incontro notturni, i due uomini iniziano a parteciparvi, così come Rosina.