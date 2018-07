Anticipazioni Una Vita dal 23 al 27 luglio: Fernando vuole abusare di Teresa

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Fernando e Cayetana drogano Teresa, l’azionista irriconoscibile

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Mauro esce allo scoperto e gli abitanti di Acacias non riescono a capire come mai abbia fatto finta di morire. Intanto, Teresa torna a casa, ma la situazione inizia a diventare insostenibile per lei. Celia cerca di andare a trovare la sua amica, ma la Sotelo Ruz inventa una scusa per impedirle di vederla. Fernando ormai è cambiato e appare più duro che mai, tanto che manda Tirso in collegio e vieta a Teresa di accompagnarlo alla carrozza. L’azionista non permette alla moglie neanche di andare a trovare il bambino. Dopo aver visto discutere i due, Cayetana propone a Fernando di somministrare a Teresa il rimedio Belladonna, per placare i suoi eccessi. L’azionista decide di accettare per farsi rispettare dalla moglie. Celia riesce finalmente a fare una visita alla Sierra e si rende conto che qualcosa non va. Fernando inizia a sentirsi in colpa nel vedere la moglie sempre imbambolata. In seguito, l’azionista approfitta dell’incoscienza della moglie per consumare il matrimonio. Ma l’uomo inizia a pentirsi per tutto quello che le sta facendo.

Anticipazione Una Vita: Teresa non scappa con Mauro, Elvira nascosta in sartoria

Mendez va a casa di Cayetana e Fernando per portarli in commissariato, accusandoli di aver provocato l’aborto di Teresa. In realtà, si tratta di un piano di Mauro, il quale ha pagato un testimone. Il commissario ha intenzione di entrare nell’abitazione quando la Sierra è sola. San Emeterio tenta così di salvare la sua amata portandola via, ma quando Fernando li scopre Teresa confessa di voler restare con il marito. Mauro resta molto turbato di fronte all’atteggiamento distaccato della donna. Susana nasconde nella sartoria Elvira e Simon esce dall’ospedale per starle vicino. La giovane Valverde recupera i suoi documenti e una foto della madre grazie all’aiuto di Lolita. Dietro il ritratto della mamma, la figlia di Arturo trova una dedica d’amore scritta da un uomo, Eusebio. Così, Elvira decide di indagare se il padre sia coinvolto nell’omicidio della madre.

Anticipazioni Una Vita: Leandro e Juliana tornano ad Acacias, Leonor disperata

Simon aiuta la sua amata a trovare qualunque indizio che possa darle delle certezze. Susana manda un telegramma a Leandro, a cui rivela la verità su Simon. Così, l’uomo insieme a Juliano tornano ad Acacias. La sarta riesce a riappacificarsi con i due e poi chiede di poter anche parlare con Victor. Habiba chiede a Ramon di darle il denaro che deve a Leonor e decide di tenerselo lei. La giovane Hidalgo tenta di convincerla a restituirle i soldi, così potrà finalmente essere libera dalle minacce di Melero. Ma la ragazza africana ha intenzione di tenersi il denaro per rifarsi una vita. A questo punto, Leonor si trova costretta a chiedere un prestito a Cayetana, che però rifiuta di darle dei soldi. Melero arriva addirittura a casa di Leonor, a cui chiede il denaro. L’uomo la minaccia dicendole che confesserà il loro trascorso a Pablo.