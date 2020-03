Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 marzo: Fulgencia scossa da Celia fugge

Una Vita anticipazioni da domenica 22 a venerdì 27 marzo 2020: Celia sconvolge Fulgencia, Samuel interrompe la festa di fidanzamento di Lucia e Telmo

Nel corso delle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 22 al 17 marzo 2020, assisteremo alla fuga di Fulgencia, la balia che Lolita ha scelto per prendersi cura della piccola Milagros. La donna fugge da Acacias dopo aver visto qualcosa di sconvolgente, che riguarda proprio Celia. Intanto, vi anticipiamo che Samuel non ha alcuna intenzione di farsi da parte e interrompe la festa di fidanzamento di Lucia e Telmo. Nel frattempo, l’Alday si ritrova di fronte a una proposta molto particolare, che lo potrebbe nuovamente mettere nei guai. Vediamo ora nel dettaglio cosa accade durante la prossima settimana ai nostri vicini di Acacias 38. Samuel è ancora furioso per quanto sta accadendo tra Telmo e Lucia. I due innamorati hanno intenzione di rendere pubblica la loro storia d’amore e l’Alday giura vendetta contro la Alvarado. Intanto, il Priore Espineira vuole trovare un’altra soluzione per impossessarsi dell’eredità dei Marchesi di Valmez e consiglia a Samuel di tornare da lui solo quando avrà un piano adeguato. Ed ecco che l’Alday interrompe la festa di fidanzamento di Telmo e Lucia a La Deliciosa, insultandoli di fronte a tutti i vicini presenti.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel contro Felipe, Bartolomè trova un documento importante

Durante il suo sfogo contro Telmo e Lucia, Samuel si scaglia anche contro Felipe, a cui riserva forti critiche. In particolare, l’Alday ritiene che l’avvocato avrebbe dovuto mostrarsi più duro nei confronti della cugina, obbligandola a sposarlo. Padre Bartolomè, l’amico di Telmo che era presenta durante il funerale di Frate Guillermo, ha intenzione di cercare tutti i documenti necessari per compromettere Espineira. In poco tempo il religioso entra, a questo punto, in possesso di qualcosa di molto importante. Dopo di che, a far visita a Samuel ci pensa Batan, il quale vuole obbligarlo a spaventare o addirittura uccidere un suo cliente. Solo in questo modo, l’Alday ha la possibilità di saldare il debito che ha contratto con lui.

Trame Una Vita: Fulgencia vede Celia fare qualcosa di sconvolgente con la bambina e decide di fuggire da Acacias

Ramon non riesce a non sentirsi in colpa per aver, involontariamente, sparato a Felipe. Intanto, aumentano i problemi tra Celia e Fulgencia, la balia assunta da Lolita per prendersi cura della piccola Milagros. La moglie dell’Alvarez Hermoso è convinta che la donna sia una persona incapace e approfitta di ogni occasione per sottolineare la cosa. La situazione peggiora quando Fulgecia vede Celia fare qualcosa di sconvolgente con Milagros. La balia, di fronte a questa scena, decide di fuggire da Acacias.