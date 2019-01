Anticipazioni Una Vita dal 21 al 25 Gennaio 2019: Ursula accoltellata

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Olga accoltella Ursula

La prossima settimana a Una Vita accade davvero di tutto. Partiamo da Ursula. La donna continua a comportarsi in modo molto strano, soprattutto da quando è venuta a galla la verità su Olga. Blanca vuole trovare a tutti i costi sua sorella e per questo si confida con Samuel e Diego. Entrambi sembrano disposti ad aiutare la giovane fanciulla. In ogni caso, la Dicenta prende in mano la situazione e con l’aiuto della povera Carmen mette fine anche alla vita di Merino in modo tale da assicurarsi che l’uomo non parli con nessuno. Nonostante ciò, alla fine, Olga arriva ad Acacias 38 e accoltella in pieno ventre la sua stessa madre. Quando le due giovani sorelle si incontrano per strada, Olga scappa via. Nel frattempo, Blanca, Diego e Samuel cercano di mettere in salvo Ursula.

Anticipazione Una Vita: Simon lascia Elvira e fa l’amore con Adela

Simon e Elvira decidono di portare avanti la loro relazione extra-coniugale. Adela li vede insieme e decide di far finta di nulla. Per espiare le colpe di suo marito, la giovane e povera donna inizia ad auto-flagellarsi. Nel frattempo, Donna Susana si rende conto di cosa sta accadendo attorno a suo figlio e si mostra molto preoccupa per la saluta della sua dolce nuora. Alla fine, grazie anche alle parole di Celia, Simon si rende conto che non può andare avanti così e per questo fa per la prima volta l’amore con Adela e si lascia definitivamente con Elvira.

Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto fanno pace, lei annuncia la gravidanza

Rosina e Liberto fanno pace e Leonor viene a sapere che sua madre aspetta un bambino. Di fronte a tale notizia, la ragazza si mostra entusiasta. La vedova di Don Maximiliano parla di ciò che sta vivendo alla sua amica Susana, ma quest’ultima non credo sia possibile l’eventualità di una gravidanza.