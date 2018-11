Anticipazioni Una Vita dal 19 al 23 Novembre 2018: Pablo muore

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Pablo muore tra le braccia di Leonor

Il terremoto che ha colpito Acacias 38 ha stravolto la trama di Una Vita. Nella telenovela spagnola tutto è pronto a cambiare. Gli ospedali sono sovraffollati e per questo Diego decide di aprirne uno da campo per le strade del quartiere. Successivamente, i feriti più gravi vengono ospitati proprio in casa di Jaime, nonostante Ursula non approvi tale scelta. Intanto, tutti sono disperati. Antonito e Pablo sono gli ultimi due dispersi. I pompieri continuano a portare avanti le ricerche e improvvisamente trovano il cadavere di un giovane uomo. Lolita perde la testa al solo pensiero che la persona trovata sotto le macerie possa essere il suo amato Antonito. In ogni caso, fortunatamente non è così.

Una Vita anticipazioni: Leonor disperata per la morte di Pablo

Lolita inizia a pensare che il cadavere ritrovato appartenga proprio ad Antonito. Il giovane figlio di Ramon riappare però nel nulla e racconta alla dolce domestica cosa gli è accaduto. Il giovane aveva intenzione di scappare da Acacias 38 una volta per tutte, ma il suo forte amore per lei glielo ha impedito. Alla fine, i pompieri riescono a trovare anche Pablo. Il marito di Leonor viene ritrovato in condizioni davvero preoccupanti, tant’è che poco dopo muore tra e braccia della sua dolce moglie. La figlia di Rosina è sconvolta. L’addio al figlio di Guadalupe lascia tutti i fan di Una Vita con l’amaro in bocca.

Anticipazione Una Vita: Diego smaschera Ursula?

Nel frattempo, continuano ad esserci grandi incomprensioni tra Diego e la sua matrigna, Ursula. Il ragazzo vuole mandare via di casa la donna e pare pronto a tutto pur di portare a termine il suo obiettivo. Intanto, la Dicenta rivela a sua figlia Blanca di essere lei ad aver indotto Marion al suicidio.