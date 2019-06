Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 giugno: Blanca lascia Diego, il piano

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca finge di aver accettato il lutto subito e lascia Diego

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Blanca continua a essere convinta di aver partorito un maschietto, ma nessuno ancora le crede. Neppure Diego pensa che la sua amata dica la verità, tanto che organizza il funerale per bambina che crede sia sua figlia. Ancora una volta, la giovane Dicenta affronta Ursula, sicura che quest’ultima abbia rapito il suo bambino. Pertanto, Blanca esige dalla madre la verità. Intanto, Samuel e Diego si mostrano preoccupati per la ragazza, convinti che stia perdendo la ragione. La giovane Dicenta sembra essere sull’orlo della pazzia e Diego cerca di aiutarla. Il mattino dopo, la figlia di Ursula chiede perdono al suo amato per quanto sta accadendo. Per risollevare il morale della sua amica, Leonor organizza una merenda con tutti i vicini di Acacias, non invitando l’ex governante. Quest’ultima si arrabbia quando viene a conoscenza della scelta della Hidalgo. Nel frattempo, Samuel inizia a temere che il fratello possa scoprire la verità sulla morte del loro padre. Poco dopo, Blanca fa credere di aver accettato finalmente la morte di sua figlia. Ma, nel corso della merenda con i vicini, confessa a Leonor di voler fingere per ottenere la verità da Ursula. Non solo, la giovane Dicenta rivela le sue intenzioni anche a Diego. La giovane vuole tornare a vivere sotto lo stesso tetto di sua madre per scoprire la verità. Pertanto, mette fine alla sua relazione con il suo amato.

Anticipazioni Una Vita: Flora assume il vero Inigo a La Deliciosa

I Cervera, convinti che Paquito possa scoprire la verità, tentato di impedire al vigilante notturno di arrestare il vero Inigo. Quest’ultimo è il responsabile dei furti che sono avvenuti nel quartiere di Acacias. Nel frattempo, Leonor rivela alla madre di aver rimandato la partenza con Inigo. Ed ecco che il vero Cervera si presenta a La Deliciosa confessando ai due proprietari di essere il responsabile dei furti. Il vero Inigo racconta ai due fratelli di aver perso la memoria e che i contadini sono riusciti fortunatamente a salvarlo, dopo un’aggressione, e gli hanno dato il nome di Peña. Per salvarlo dall’arresto, Flora decide di assumerlo nella sua pasticceria, andando contro il volere di suo fratello.

Una Vita dal 17 al 22 giugno: Arturo aiuta Esteban, Rosina non sopporta Jacinto

Arturo dà il consenso a Esteban di partecipare all’incontro con Ochoa. L’amico di Silvia, però, perde le staffe e il Valverde è costretto a rimediare. Dopo aver perso a biliardo, Ochoa promette al colonnello che gli consegnerà la lista dei soldati che sono ancora tornati a casa dopo la guerra persa contro le Filippine. Casilda riesce a convincere Rosina ad assumere Jacinto come il nuovo giardiniere. Presto, però, la moglie di Liberto capisce di non riuscire a sopportare l’uomo, tanto che inizia a pensare di licenziarlo.