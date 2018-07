Anticipazioni Una Vita dal 16 al 20 Luglio: un suicidio e un arresto

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Elena si suicida, Servante arrestato per finta

Grandi novità nel corso dei prossimi episodi di Una Vita. Partiamo dalla trama che sta avvolgendo Mauro, Teresa e Fernando. Lei comprende che per salvare la vita del piccolo Tirso deve abbandonare Mauro e restare insieme a Fernando. Grazie all’aiuto di Celia, la maestra di Acacias 38 incontra il suo amato, comunicandogli una volta per tutte che per loro non c’è alcuna possibilità di futuro insieme. Intanto, il cattivo Mondagron pare abbia iniziato a comportarsi in modo sgradevole nei confronti della bella Valdesace. Durante l’ultimissimo incontro con San Emeterio, la vera figlia dei Sotelo-Ruz si sente male e finisce in ospedale. I medici comunicano alla signora che ha appena perso il bambino che aspettava, nonostante lei non sapesse nemmeno di essere incinta.

Anticipazione Una Vita: Elena si uccide per colpa di Mauro

Mauro convince Elena ad aiutarlo ad incastrare Ursula e Cayetana riguardo al suo tentato omicidio. In ogni caso, la fanciulla chiede al poliziotto un grande favore in cambio. La scagnozza di Cayetana chiede a San Emeterio di proteggere suo padre. L’uomo si reca da Genaro, papà della ragazza, ma purtroppo lo trova già morto. Una volta riportata la bruttissima notizia alla figlia del vecchio signore, Elena reagisce male e da tutta la colpa a Mauro. Quest’ultimo prova a parlarle e a farla ragionare, ma lei si suicida prima di poter sistemare le cose. Intanto, Pablo e Leonor sembrano essere riusciti a riavvicinarsi, nonostante Habiba continui ad intromettersi nella loro intimità.

Anticipazioni Una Vita: Servante arrestato

Servante viene arrestato a fronte di alcuni piccolo furti. Il portinaio di Una Vita ha infatti rubato uno spartito di Bach in casa degli Alvarez-Hermoso e una penna dalla giacca di Ramon. In ogni caso, l’arresto dell’uomo non è altri che una scena montata dai signori del palazzo stesso. Gli abitanti di Acacias 38 hanno voluto dare una lezione al buon uomo solo per fargli capire che la prossima volta basterà chiedere, senza prendere le cose di nascosto.