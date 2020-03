Anticipazioni Una Vita dal 15 al 21 marzo: Celia ‘abbandona’ Felipe

Una Vita anticipazioni da domenica 15 a sabato 21 marzo 2020: Celia abbandona Felipe, Samuel minaccia Lucia

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Felipe intuisce che Ramon ha intenzione di togliersi la vita dopo la morte di Trini. L’avvocato corre subito in casa Palacios e, per salvare l’amico, viene ferito da un colpo di pistola. Intanto, Lolita assume Fulgencia, la balia per la piccola Milagros. Sebbene Felipe sia ricoverato, Celia dimostra solo di essere infastidita dalla decisione presa dalla moglie di Antonito. Dopo aver avuto le conferme che lo sparo che ha colpito l’Alvarez Hermoso è stato involontario, Mendez rilascia Ramon. Quest’ultimo è fortemente provato per quanto accaduto e Felipe, fortunatamente, inizia a riprendersi grazie al tempestivo intervento dei medici. Al suo fianco, però, c’è Lucia e non Celia. Rammaricato, l’Alvarez Hermoso inizia a capire che la moglie è interessata solo a stare vicina a Milagros. In seguito, Telmo chiede all’avvocato il permesso per formalizzare la sua relazione con Lucia. Felipe consiglia all’ex prete di agire con prudenza, anche per non ritrovarsi a dover sopportare le malelingue. Nonostante ciò, i due innamorati decidono di fare di testa loro. Prima, però, la Alvarado vuole parlarne con Samuel. L’Alday non reagisce affatto bene, tanto che le promette che si vendicherà.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Lucia e Telmo ufficializzano la loro relazione, Samuel interrompe il loro momento

Il giorno successivo alla lite con Samuel, Lucia organizza con Telmo una merenda a La Deliciosa, durante la quale ufficializza la loro storia d’amore. L’evento viene interrotto dall’Alday, che insulta la coppia e si scaglia contro Felipe, dandogli del codardo. Vedremo poi Fulgencia entrare in camera di Celia e, sconvolta dalla scena a cui assiste, decide di lasciare Acacias. Padre Bartolomè, intanto, cerca tra gli archivi dell’ordine alcuni documenti per compromettere Espineira e fa un’importante scoperta.

Una Vita anticipazioni italiane marzo 2020: Tito ha un importante problema di salute, Inigo disperato

Tito sviene durante un combattimento e i medici scoprono che ha una lesione celebrale, che potrebbe portarlo a perdere la vita. Per tale motivo, il pugile non potrà più scontrarsi sul ring. Inigo è disperato, in quanto senza il ragazzo e gli incontri vinti non potrà saldare il debito che ha contratto con lo strozzino. Leonor cerca di rassicurare il pasticcere, dicendosi disposta ad aiutarlo economicamente. Ora che Filo non può più aiutarlo, Batan pretende che Samuel uccida per conto suo. In questo modo, l’Alday potrà saldare il suo debito.