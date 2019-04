Anticipazioni Una Vita dal 14 al 20 Aprile 2019: due matrimoni

Una Vita anticipazioni settimanali: Victor e Maria Luisa si sposano, nuovo matrimonio tra Felipe e Celia

La prossima settimana a Una Vita accade davvero di tutto. Partiamo dalle belle notizie. Victor e Maria Luisa riescono finalmente a salire sull’altare, diventando ufficialmente marito e moglie. Dopo la celebrazione delle nozze, gli sposini fanno le valigie, salutano tutti i loro amici e partono per Parigi. La coppia decide infatti di raggiungere Leandro e Juliana per l’apertura della fabbrica di cioccolatini che hanno deciso di aprire. Altro matrimonio è quello, del tutto inaspettato, tra Felipe e Celia. I due hanno scelto di sposarsi una seconda volta per iniziare un nuovo capitolo della loro tormentatissima storia d’amore. Intanto, in quartieri si stabiliscono definitivamente i nuovi padroni de La Deliciosa, Inigo e Flora.

Anticipazione Una Vita: Inigo e Flora non aprono la pasticceria

Inigo e Flora arrivano ad Acacias 38 ma con grande sorpreso non riaprono nell’immediato La Deliciosa. Tutti si chiedono il motivo e al momento non sembra venire ancora a galla. Intanto, Antonito consiglia loro di inaugurare la pasticceria con una degustazione gratuita della loro cioccolata. Samuel e Ursula si mettono d’accordo per far sì che lui passi per la vittima e che Diego e Blanca sembrino i cattivi della situazione. Alla coppia viene infatti data la possibilità di fuggire insieme e questo fa sì che tutto il vicinato non li guardi più di buon occhio. Intanto, La Dicenta e il suo complice bloccano i lori conti, facendoli restare però senza un soldo. Ormai impossibilitati, sono costretti a rimandare la loro fuga e a restare in paese.

Anticipazioni Una Vita: Jaime si sveglia

In tutto ciò, Jaime si sveglia dal coma e Ursula inizia ad avere paura che l’uomo possa smascherarla. Proprio a causa di questa preoccupazione, la cattivissima donna ricorda a Samuel del loro accordo e per questo lo invita a parlare bene di lei a suo padre. Fabiana viene a sapere del risveglio dell’Alday e decide di andarlo a trovare in ospedale nonostante Ursula gli abbia ordinato di non farlo.