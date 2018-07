Anticipazioni Una Vita: Cayetana spara a Mauro, Teresa sconvolta

Anticipazione Una Vita: Cayetana ferisce Mauro, Teresa disperata

La malvagità di Cayetana non ha mai fine. Nel corso delle prossime puntate di Una Vita ne vedremo delle belle. L’algida bionda pare infatti pronta a macchiarsi di omicidio pur di mettere fine alla vita dei suoi più grandi nemici. Messa ormai alle strette da Mauro e Teresa, che pian piano comprende di essere stata presa in giro per tutto questo tempo, la moglie del defunto German decide di agire in prima persona. Solitamente, la cattivissima donna di Acacias 38 ingaggia dei malviventi per portare a termine i suoi piani, ma questa volta non andrà così. San Emeterio riesce ad incastrare la finta Sotelo-Ruz facendola recare nella stanza della pensione in cui sta alloggiando. Una volta arrivata a destinazione accade l’impensabile.

Una Vita anticipazioni: Mauro punta una pistola contro Cayetana, lei lo inganna

Mauro ha il manico del coltello dalla sua parte. Il poliziotto del paese riesce a mettere in trappola la dark-lady della soap opera spagnola. San Emeterio tira fuori la pistola e la punta contro Cayetana. In ogni caso, quest’ultima riesce a trovare un escamotage per prenderlo nuovamente in giro. La Sotelo-Ruz fa credere all’uomo di voler confessare tutti i suoi crimini e per questo, lui ha pietà e posa l’arma. Alla fine, la situazione si ribalta. L’algida bionda prende in mano la pistola e minaccia l’amato della dolce Teresa. Quest’ultima viene messa a conoscenza del piano studiato dal suo uomo e corre verso la pensione per cercare di evitare che tutto finisca in tragedia.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana spara a Mauro, lui resta ferito

Mentre Teresa è ormai vicinissima alla pensione sente uno sparo provenire dalla stanza di Mauro. Una volta entrata in camera, la maestra di Una Vita scopre che il poliziotto è rimasto ferito. A quanto pare, Cayetana non ha avuto la stessa pietà che lui ha avuto nei suoi confronti. Nonostante ciò, San Emeterio sembra non voler esporre denuncia contro la dark-lady, ma come mai?! Staremo a vedere.