Anticipazioni Una Vita: Tirso scopre Cayetana e Fernando

Una Vita anticipazioni: Cayetana e Fernando fanno l’amore, Tirso li scopre

La trama di Una Vita non fa mai annoiare i suoi telespettatori. La soap opera spagnola riesce sempre a regalare grandi colpi di scena e forti emozioni. Mentre tutti sono convinti che Mauro sia morto, il poliziotto esce allo scoperto con Teresa facendosi vedere dalla sua dolce amata. La maestra di Acacias 38 non crede a ciò che vede, ma poi le viene spiegato dal diretto interessato cosa è accaduto. Di fronte alla notizia della finta morte di San Emeterio, la Valdesace non può far altro che esserne felice e darsi alla pazza gioia. In ogni caso, non è da dimenticare che la donna ha sposato Fernando. Seppur sia convolata a nozze con quest’ultimo, Teresa non riesce a fare a meno di concedersi al suo amato Mauro.

Anticipazione Una Vita: Cayetana e Fernando tramano contro Teresa

Mentre Teresa si incontra clandestinamente con Mauro, Cayetana si avvicina sempre di più a Fernando. L’uomo comincia ad essere stufo dell’atteggiamento di sua moglie e per questo inizia a comportarsi in malo modo. L’algida bionda comprende che tra i due neo-sposi iniziano ad esserci i primi problemi e facendo leva su questo particolare, la dark-lady va aletto con Fernando. I due si lasciano andare alla passione, senza pensare minimamente alle conseguenze. Ovviamente, quello della Sotelo-Ruz è solo un modo per far soffrire ancora di più la maestra di Acacias 38. In ogni caso, il cattivissimo piano di Cayetana non va liscio come l’olio.

Anticipazioni Una Vita: Tirso vede Cayetana e Fernando mentre fanno l’amore

Cayetana e Fernando finiscono a letto insieme e Tirso li vede. I due hanno paura che il bambino possa parlare e raccontare tutto ciò che ha visto a Teresa. In ogni caso, la Sotelo-Ruz fa in modo che il piccolo si impaurisca e non proferisca parola. Alla fine, il dolce bambino finisce per perdere nuovamente e (questa volta) definitivamente la vista.