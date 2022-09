Anticipazioni UeD: rissa sfiorata, Maria ‘spinge’ Riccardo e Ida

Anche oggi i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico sono tornati in studio per una nuova registrazione: cos’è successo

Sta andando in scena un nuovo capitolo della saga Riccardo e Ida a Uomini e Donne: le anticipazioni di oggi sembrano le stesse di qualche mese fa. Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i suoi fan sulla pagina Uominiedonneclassicoeover su quanto è successo nella registrazione di oggi. In particolare si è concentrato subito sugli aggiornamenti del Trono Over, anche perché proprio tra gli Over pare si sia sfiorata una nuova rissa. Anche stavolta al centro della forte discussione c’era Riccardo Guarnieri e il motivo pare essere sempre Ida Platano.

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono cominciate però da un’altra lite: Tina Cipollari e Pinuccia non sono riuscite a sotterrare l’ascia di guerra. La registrazione è cominciata così, quindi, con la lite fra le due. Dopo lo scontro, Maria De Filippi ha invitato Ida a sedersi al centro dello studio. Sta conoscendo un nuovo corteggiatore e ne ha tenuto anche un altro sceso per lei. Non sono mancati scontri anche per lei: ieri c’è stata una discussione con Riccardo e Gemma ed è proseguita nella registrazione di oggi.

Riccardo ha litigato col nuovo corteggiatore di Ida ed è fra loro due che si è sfiorata la rissa. Come sempre, però, Maria è riuscita a mettere pace e li ha invitati a stringersi la mano. Anche questa volta è possibile che non andrà nulla in onda, soprattutto se sono arrivati quasi allo scontro fisico. Ma le anticipazioni non sono di certo finite qui.

Sempre Guarnieri è stato protagonista di un altro momento, e sempre con Ida. A prendere la parola è stata la padrona di casa, secondo la quale se Riccardo è convinto che Ida provi ancora qualcosa per lui allora deve esserci qualcosa di vero. Insomma la domanda non è cambiata: Ida è ancora innamorata di Riccardo? La conduttrice ha invitato Ida a fare un elenco dei pregi di Riccardo e lui si è commosso. Pare proprio che Maria stia spingendo i due a tornare insieme, o almeno ci sta provando in tutti i modi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi non sono ancora terminate. Roberta Di Padua ha deciso di restare in trasmissione: ha accettato la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena insieme.