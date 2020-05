Anticipazioni UeD: lacrime e abbandoni, Veronica e Giovanni al capolinea?

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla puntata di domani: Gemma e Valentina ancora in guerra

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono arrivate anche oggi, puntuali e con un video che chiarisce cosa ci aspetta nella prossima puntata. Su Witty Tv è stato infatti pubblicato il classico video con le anticipazioni per il giorno dopo, e sarà una puntata in perfetta linea con quella di oggi. Continuerà lo scontro tra Gemma e Valentina per Nicola: le anticipazioni vedono le due discutere e entrambe finiranno in lacrime. Dalle anticipazioni pare di capire che Gemma parlerà della vita di Valentina e lei perderà la calma, non volendo tirare in ballo fatti privati in studio. La Galgani tenterà di giustificarsi dicendo che si riferiva esclusivamente alla vita in studio, ma scopriremo nella puntata di domani da che parte sarà la ragione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola lascia lo studio, Veronica chiude con Giovanni?

Nelle immagini si vede poi Gemma piangere e Nicola lascerà lo studio di Uomini e Donne. I due fatti sono collegati, oppure accadrà altro? Magari Sirius potrebbe uscire per altri motivi, magari per andare a parlare in privato con Valentina, per esempio. Ma cambiamo capitolo. Arriveranno due nuovi corteggiatori per Roberta, ma la vera sorpresa arriverà con Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. La Dama farà il suo ingresso in studio e Maria spiegherà: “Stamattina lui le aveva dato appuntamento e lei non si è presentata”. Gianni, che non ha mai creduto nell’interesse di Veronica, commenterà così: “Ma che stranezza, non me lo aspettavo questo finale di un copione che avevo immaginato. Proprio una cosa inaspettata”.

Roberta non rinuncia a Giovanni, Valentina in discussione: le anticipazioni di Uomini e Donne

Roberta si scaglierà ancora una volta contro l’una e l’altro, consigliando a Giovanni di aprire gli occhi e dicendo che se non lo fa vuol dire che anche a lui piace giocare. Giovanni non rimarrà in silenzio: “Se mi piaceva giocare uscivo anche con te”, questa la sua risposta a Roberta. Infine, al centro dello studio ci saranno Angelo e Valentina e il primo chiederà all’altra di poter leggere dei messaggi…