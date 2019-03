Anticipazioni Trono Over: è nata una nuova coppia, le accuse di Gemma

Trono Over anticipazioni: Gemma accusa Rocco, David innamorato di Cristina

Il 13 Marzo 2019 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma. Il Vicolo delle News racconta che la dama è tornata a parlare della sorpresa al castello ricevuta da Rocco. Secondo la Galgani, l’uomo ha organizzato il tutto perché pagato da un’agenzia a cui ha fatto molta pubblicità. Come sempre, Tina Cipollari non è d’accordo con la signora di Torino e per questo l’attacca e le dice che le sue sono solo scuse per non dire che in realtà non è assolutamente interessata a lui. In ogni caso, nel corso della settimana, la Galgani e Fredella non si sono né visti né sentiti. Si passa poi ad un’altra coppia.

Maria invita al centro dello studio Daniele e Cristina. I due si stanno conoscendo, ma durante il racconto interviene David. Il cavaliere del parterre maschile dichiara di essere innamorato della donna, ma lei ha ancora molti dubbi sul suo conto. Alla fine, Gianni Sperti invita l’uomo ad alzarsi e andare via insieme alla dama se il suo amore è reale e sincero. E così, alla fine, la coppia si abbraccia, si bacia e va via dallo studio con il desiderio di voler vedere come potranno andare le cose tra loro. Arriva poi Riccardo. Guarnieri sta conoscendo un’altra signora e i due raccontano come sta andando la frequentazione. Ida prende la parola e spiazza tutti i presenti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano vuole lasciare il Trono Over

Ida Platano rivela di essere ancora fortemente innamorata di Riccardo e per questo preferisce lasciare il programma. La donna ammette infatti di non riuscire a stare in studio mentre lo vede uscire con altre signore del parterre. Maria De Filippi cerca di farle cambiare idea e di farle avere un nuovo confronto con l’uomo. In ogni caso, la Platano lascia comunque lo studio, lui la raggiunge ma poi rientra da solo.