Anticipazioni Trono Over, colpo di scena: Armando ci prova con Barbara

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: sta per nascere qualcosa tra Armando Incarnato e Barbara De Santi?

Al Trono Over di Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Nell’ultima registrazione del programma c’è stato un inatteso avvicinamento tra Armando Incarnato e Barbara De Santi. Come rivela il Vicolo delle News – che ha assistito dal vivo alla puntata che andrà poi in onda su Canale 5 a gennaio – la professoressa è uscita con ben due signori negli ultimi giorni: Pasquale e Amedeo. Barbara ha deciso di non proseguire con nessuno dei due la conoscenza: né con Pasquale né con Amedeo è scattata la famosa scintilla. Una svolta che ha portato Armando a farsi avanti e a lasciare tutto lo studio di stucco.

Trono Over: Armando Incarnato e la domanda scomoda per Barbara

Nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne Barbara De Santi ha ammesso che non aveva voglia di baciare né Pasquale né Amedeo. Da qui ha capito di non essere interessata ai due nuovi corteggiatori. Mentre Barbara dava le sue spiegazioni è intervenuto Armando Incarnato, che ha fatto una domanda scomoda alla Dama. “Tu mi baceresti?”, ha chiesto l’uomo. Barbara ha prontamente replicato in maniera negativa, come riporta il sito di Isa e Chia. Ma nel corso della puntata Armando e Barbara hanno ballato parecchie volte insieme. Non solo: Armando ha lasciato il suo numero di telefono all’insegnante.

Armando Incarnato e Barbara De Santi: l’amicizia diventa presto amore?

Armando ha provato a lasciare il suo numero a Barbara De Santi ma per ora la donna ha preferito rifiutare perché per il momento vede il Cavaliere solo come un amico. Incarnato si farà da parte o questo rifiuto lo spingerà a insistere di nuovo Barbara?