Anticipazioni Trono Classico, Luigi: ultime esterne e annuncio scelta

Uomini e Donne anticipazioni, Luigi Mastroianni annuncia la scelta: le ultime esterne con Irene e Valentina

Questo primo pomeriggio, 13 Febbraio 2019, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Anche oggi, come rivela Il Vicolo delle News, ovviamente si è parlato di Luigi. Il tronista siciliano è pronto. Il giovane ha annunciato la scelta. A quanto pare, il ragazzo ha deciso di concludere il suo percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi. Dopo mesi di ricerca, Mastroianni potrebbe aver finalmente trovato l’amore. Ora, non ci resta che attendere ancora un po’ e scoprire poi con chi ha deciso di lasciare la trasmissione. Ad oggi, le corteggiatrici rimaste per l’ex fidanzato di Sara Affi Fella sono solo due: Irene e Valentina.

Nella registrazione di oggi sono andate in onda le esterne che Luigi ha fatto con tutte e due le ragazze. Dopo la scorsa puntata, Irene ha raggiunto il tronista in hotel. La giovane donna si è recata da Mastroianni per cercare di chiarire. Il bel siciliano e la Capuano sono infatti stati protagonisti di una burrascosa lite scoppiata in studio proprio nel corso della puntata prima. In albergo i due hanno fatto pace e hanno suggellato il loro ‘nuovo inizio’ attraverso un dolce bacio a stampo. Durante l’esterna, visibilmente emozionata, la corteggiatrice di Roma ha anche chiesto al tronista come fosse possibile che non si rendesse conto di quello che lei prova per lui.

Trono Classico anticipazioni, Luigi: Irene o Valentina, chi sarà la scelta?

E mentre con Irene sembra essere tutto finalmente risolto, lo stesso non vale per Valentina. L’ultima arrivata a Uomini e Donne è uscita in esterna con Luigi Mastroianni. La ragazza ha sorprendentemente scansato il bacio con il siciliano e in puntata non si è mostrata affatto felice di vedere le immagini del chiarimento tra il ragazzo e la Capuano. Ora, è tempo di week-end in villa, per poi scegliere definitivamente.