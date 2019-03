Anticipazioni Trono Classico, Natalia piange per Andrea: critiche dopo Ivan

Anticipazioni Trono Classico lunedì 11 marzo 2019, Natalia in lacrime per Andrea: la presa di posizione dopo l’addio a Ivan Gonzalez

Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico. Andrea Zelletta, dopo aver baciato tutte le sue corteggiatrici la scorsa settimana, ha dovuto fare i conti con la furia delle ragazze che da lui si sono sentite prese in giro per questo motivo. Tutte, dopo la registrazione, hanno avuto da ridire sul comportamento del tronista, trovato irrispettoso e fuori luogo. Gli animi delle ragazze, inoltre, si sarebbe surriscaldati quando, dalla redazione, hanno saputo che non sarebbero andate in esterna questa settimana. Andrea, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle news, pare abbia scelto di portare fuori solo una corteggiatrice nuova. Tra Natalia, Klaudia e Muriel è quest’ultima quella che avrebbe protestato maggiormente, alzando i toni e inveendo contro il tronista dietro le quinte. La sua reazione, però, è stata considerata da Andrea troppo eccessiva e, per questo motivo, poco vera.

Più convinto, invece, Andrea Zelletta è apparso delle altre due corteggiatrici. Con Natalia, che dopo la registrazione non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare in un pianto liberatorio, il pugliese si sarebbe chiarito in camerino (e il loro confronto è stato mostrato oggi in studio). Natalia, stando a quello che emerso, avrebbe accusato il tronista di aver sminuito il percorso fatto con lei fino a questo momento. Lei, vedendo Andrea baciare tutte le altre contemporaneamente, si è sentita come una delle tante e, per questo motivo, oggi non si sente nella posizione di dover dare più dimostrazioni al ragazzo. Zelletta, dal canto suo, ha provato a giustificare il suo comportamento affermando di aver sempre fatto tanto per Natalia. La corteggiatrice, allora, per far valere la sua posizione ha tirato in ballo il suo percorso con il tronista precedente.

Uomini e Donne anticipazioni: lo scontro tra Natalia e Andrea

La rabbia che Natalia ha oggi nei confronti di Andrea è frutto di quello che lei stessa ha dovuto fare quando ancora era una corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Come ha spiegato oggi durante la registrazione, quando corteggiava Ivan, è andata contro a tutti e si è presa pure le critiche più pesanti. Ha rinunciato a Ivan per rimettersi in gioco con Andrea e questo, per lei, rimane un grande segno di interesse (non sufficientemente apprezzato dal tronista). Il fatto che Andrea oggi non lo capisca a fondo a le chieda ancora dimostrazioni, dunque, ha deluso molto Natalia.