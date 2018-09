Anticipazioni Temptation Island Vip: un’altra coppia lascia il programma

Temptation Island Vip anticipazioni seconda puntata: falò di confronto tra Bettarini e Nicoletta

Dopo Fabio e Marcella Esposito, un’altra coppia lascia Temptation Island Vip. Nel corso della seconda puntata del reality show, Nicoletta Larini chiede il falò anticipato al fidanzato Stefano Bettarini. La stilista toscana è stanca dei continui atteggiamenti del compagno e, disperata, vuole porre fine a questa situazione. A supportarla e spronarla la padrona di casa Simona Ventura, che ha aiutato Nicoletta a superare questo difficile momento. Peggiora invece la situazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne. Sossio si avvicina pericolosamente alla single Sara mentre Ursula si fa consolare da Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia.

Nilufar rivede l’ex corteggiatore Nicolò Federico Ferrari: Giordano arrabbiato

Le cose non vanno meglio per Nilufar e Giordano. Nel villaggio di Temptation Island Vip l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato un suo vecchio corteggiatore, Nicolò Federico Ferrari. I due sono riusciti a ricucire un rapporto dopo i dissapori del passato e l’italo-persiana ha scelto proprio Riccanza per confidarsi. Una situazione che non piace a Giordano, stanco di rivedere scene già viste in passato. Lacrime pure per Alessandra, che vede il fidanzato Andrea preso da una tentatrice del programma.

Temptation Island Vip: Valeria Marini bollente con il tentaore spagnolo Ivan

Continua, poi, la conoscenza tra Valeria Marini e il tentatore Ivan Gonzalez. Patrick Baldassari, fidanzato della showgirl sarda, ha per il momento deciso di guardare senza però interferire.