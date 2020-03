Anticipazioni Serale Amici terza puntata: eliminato, meccanismo, ospiti

Serale Amici terza puntata 13 marzo, le anticipazioni

La terza puntata del Serale di Amici 19 andrà in onda sempre di venerdì e non di sabato. Questo almeno fino a prova contraria: come ben sapete, il coronavirus sta causando un po’ di cambiamenti nei palinsesti e non è da escludere – com’era emerso proprio nei giorni scorsi – che alla fine si decida di mandare in onda la terza puntata non il 13 marzo ma un altro giorno. Ad ogni modo nel caso vi aggiorneremo. Sarà una puntata piuttosto importante perché quest’anno il percorso principale dei ragazzi durerà solo sei puntate e arrivare alla terza significa arrivare a metà percorso, dunque a un punto in cui non bisogna sbagliare assolutamente e dare il meglio di sé.

Anticipazioni Serale Amici, Jacopo Ottonello eliminato alla terza puntata?

Il meccanismo di gara resta invariato: ci saranno sempre i soliti gironi, in cui valuteranno di volta in volta persone diverse, fino a decretare i due concorrenti a rischio. Nella seconda puntata Jacopo Ottonello si è scontrato con Talisa Ravagnani che ha dovuto abbandonare la scuola. E non è da escludere che la terza vedrà sempre Jacopo fare il possibile e l’impossibile per difendere il suo posto al Serale: è difficile che riesca a farcela, visto che tutti gli altri ci sembrano molto più sostenuti da professori, giuria e VAR, ma la sua eliminazione non è da dare per scontata.

Gli ospiti della terza puntata di Amici: Maria De Filippi punta sui valori

Per quanto riguarda gli ospiti Maria De Filippi ha chiarito in conferenza-stampa che quest’anno gli invitati saranno persone che dovranno parlare di valori ai ragazzi: non per niente abbiamo visto parlare prima le Sardine contro l’odio, e poi Filippo Magnini della necessità di non arrendersi mai e di andare avanti nonostante tutto. Vedremo chi sarà ospitato nella terza puntata del Serale e quali altre anticipazioni emergeranno nei prossimi giorni. Restate con noi!