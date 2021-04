Anticipazioni Serale Amici 2021, eliminati 10 aprile: Maria cambia tutto

Le anticipazioni sulla quarta puntata del Serale di Amici 2021 nascondono una importante novità: ci sarà un solo eliminato sabato 10 aprile. Come sempre la puntata è stata registrata oggi, quindi si conoscono già tutti i dettagli della puntata. Maria De Filippi e la sua squadra potrebbero non essere più molto felici del fatto che circolino anticipazioni prima della messa in onda della puntata. Hanno già pensato a un modo per rimediare: il nome dell’eliminato viene svelato in casetta, senza il pubblico. A fine gara tutti gli allievi tornano a casa e qui Maria si collega per annunciare chi deve lasciare il Serale di Amici 2021. Fino alla settimana scorsa c’era un’eliminazione diretta dopo la prima manche, questa settimana invece no.

Sarà tutto al buio quindi, ma già i nomi degli allievi a rischio hanno già scatenato le polemiche sul Web. A rischio eliminazione ci sono infatti Enula e Tancredi: uno dei due è stato eliminato e si scoprirà chi solo sabato 10 aprile, al termine della quarta puntata. Sono due cantanti che piacciono molto al pubblico, al contrario di altri allievi che invece continuano la gara grazie ai giudici. Ma anche grazie ai professori stessi che decidono chi mettere al ballottaggio. Alla fine vincerà uno solo, anzi due contando il circuito danza, ma in tanti rimpiangono il fatto di non poter vedere più le esibizioni di Tommaso e Leonardo, per esempio.

Chi darà inizio alla gara sabato? La squadra sorteggiata sarà quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sfideranno subito la squadra degli intoccabili, quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Questi i dettagli della manche:

Sangiovanni contro Aka7even: punto a Sangiovanni;

Serena contro Samuele con Giulia: punto a Samuele;

Deddy contro Aka7even: punto a Deddy.

Le anticipazioni del Serale di Amici 2021 del sito Quello che tutti vogliono sapere hanno svelato il concorrente a rischio: Aka7even. Non è stato eliminato, perché, come già detto, ci sarà un solo allievo che dovrà lasciare il programma nella prossima puntata. Quindi Aka è finito al ballottaggio. Zerbi e Celentano hanno sfidato poi Arisa e Lorella Cuccarini. Queste le sfide al momento note della manche:

Sangiovanni contro Tancredi: punto a Sangiovanni.

Hanno perso gli allievi di Arisa e Lorella. Al ballottaggio sono finiti Alessandro, Raffaele e Tancredi. I giudici hanno salvato subito Raffaele e poi il ballerino. Tancredi ha raggiunto Aka al ballottaggio. Zerbi e Celentano hanno sfidato nuovamente le Cuccarisa, ma stavolta hanno perso. Le sfide della manche trapelate con le anticipazioni sono:

Serena contro Martina, guanto di sfida: punto a Martina.

Enula è finita al ballottaggio. La cantante non è stata salvata dai giudici, per cui è la terza a rischio eliminazione della quarta puntata del Serale 2021. Fra i tre concorrenti al ballottaggio, i giudici hanno salvato subito Aka7even. L’eliminato tra Enula e Tancredi si scoprirà sabato in casetta. Giulia ha vinto, ancora una volta, la prova TIM. Gli ospiti della quarta puntata sono Alessandra Celentano e Francesca Manzini.