Anticipazioni Serale Amici 2021, eliminati sabato 3 aprile: strategie svelate

Le anticipazioni sulla puntata del Serale di Amici 2021 di sabato 3 aprile stavolta hanno sconvolto il pubblico. In tanti hanno sperato in un pesce d’aprile, e la speranza è l’ultima a morire. L’eliminato di sabato prossimo trapelato in rete ha letteralmente spiazzato il pubblico, anche perché oggi è risultato secondo nella classifica dei ballerini preferiti da casa. Sì, Tommaso è stato eliminato al Serale di Amici 2021 e dopo l’uscita di Leonardo continuano le eliminazioni inaspettate. Lui ha lasciato il programma al termine della prima manche, che ha svelato la strategia della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Sebbene le due professoresse e i loro allievi si siano professati giocatori corretti nelle prime puntate, pare chiaro che invece siano quelli a giocare più duro di tutti. Le professoresse hanno vinto le manche nelle scorse puntate e hanno sempre mandato a rischio eliminazione allievi che secondo loro meritavano meno rispetto agli altri di proseguire la gara. Stavolta invece, in una manche con eliminazione diretta, sono stati nominati tre allievi fortissimi e sono stati gli allievi stessi a farli. Per il pubblico di Twitter si tratterebbe di pura strategia, visto che hanno scelto di nominare i più forti per mandarne almeno uno a casa. Anche a discapito del talento, in questo caso.

Le anticipazioni del Serale di Amici sono arrivate dal blog Quello che tutti vogliono sapere, con i dettagli delle tre manche. Nella terza puntata del 3 aprile a dare inizio alla gara sarà la squadra Arisa-Cuccarini, che sfiderà quella di Zerbi e Celentano. Hanno usato due guanti di sfida:

Raffaele contro Sangiovanni, guanto di sfida: punto a Raffaele;

Rosa contro Deddy: punto a Deddy;

Alessandro contro Tommaso, guanto di sfida: punto ad Alessandro.

I tre concorrenti a rischio sono stati Sangiovanni, Enula e Tommaso. I giudici hanno salvato prima Sangiovanni, poi Enula. Essendo la prima manche, Tommaso è stato eliminato tra lo stupore di tutti. Arisa lo vorrebbe nei suoi videoclip. Arisa e Lorella hanno sfidato di nuovo la stessa squadra e hanno vinto ancora. Questi i dettagli della manche:

Raffaele contro Sangiovanni: punto a Sangiovanni;

Alessandro contro Enula: punto a Alessandro;

Martina contro Serena: punto a Martina.

Stavolta in eliminazione sono stati mandati Sangiovanni, Deddy e Serena. I giudici hanno salvato prima Sangiovanni e dopo Serena, quindi Deddy è al ballottaggio. Nella terza manche Arisa e Lorella hanno fatto scendere i tre allievi di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ma hanno perso. Queste le sfide:

Alessandro contro Samuele, guanto di sfida: punto a Samuele;

Aka7even contro Tancredi: punto a Tancredi;

Raffaele contro Giulia: punto a Giulia.

Martina, Rosa e Tancredi a rischio eliminazione. I giudici hanno salvato Tancredi e Martina, quindi Rosa è al ballottaggio con Deddy. Le anticipazioni di Amici 2021 sulla terza puntata del Serale non rivelano il secondo eliminato, si scoprirà come sempre in casetta. L’ospite di sabato è Madame, pare non ci saranno invece Pio e Amedeo.