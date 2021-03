Gli eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 2021 stupiranno molti fan. Come è successo già la settimana scorsa, anche nella registrazione di oggi Maria De Filippi non ha comunicato il nome del secondo eliminato. Le anticipazioni del Serale di Amici quindi rivelano solo il nome del primo eliminato della puntata, quello della prima manche. Anche sabato 27 marzo quindi usciranno dal programma due allievi: il primo dopo la prima manche, a eliminazione diretta, e poi lo scontro tra i perdenti delle altre due manche. Ebbene, la prima sfida è stata persa dalla squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e a lasciare il programma è stata la cantante Ibla. La seconda manche invece è stata persa da Zerbi-Celentano e la terza da Peparini-Pettinelli: al ballottaggio Leonardo e Aka7even.

Un ballottaggio che nessuno si sarebbe aspettato. Sia perché in pochi avrebbero immaginato la sconfitta della squadra Pettinelli-Peparini sia per i nomi. Quindi dopo Ibla, il secondo eliminato della seconda puntata del Serale 2021 potrebbe essere Leonardo. Tutto può succedere e tutto è possibile. Soprattutto gli eliminati sono nelle mani dei giudici, ma Aka7even è un duro avversario per Leonardo. Non è detto che ai giudici piaccia più il cantante di Rudy, ma è opinione comune che è più facile che a lasciare la scuola sia stato proprio Leonardo Lamacchia. Maria lo darà in casetta, come la settimana scorsa, quindi lo scopriremo a fine puntata. Sui social i due nomi al ballottaggio però hanno fatto parecchio discutere: pare che se ci fosse il televoto i risultati sarebbero diversi.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Serale di Amici 2021 del Vicolo delle News hanno rivelato anche l’ospite: Irama. Secondo Twitter dovrebbero esserci ancora Pio e Amedeo. A dare l’inizio alla gara sono stati ancora Zerbi e Celentano: la sorte ha giocato ancora a loro favore. Queste la prima manche nel dettaglio:

Sangiovanni contro Alessandro, con Rosa Martina e Ibla: punto a Sangiovanni;

Leonardo contro Tancredi: punto a Tancredi;

Enula e Ibla, comparata su Physical: punto a Enula.

Martina, Ibla e Alessandro sono finiti a rischio eliminazione. I giudici hanno salvato prima Alessandro, poi Martina quindi Ibla è stata eliminata ad Amici 2021. Nella seconda manche Zerbi e Celentano hanno sfidato la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, e hanno vinto. Queste le sfide della seconda manche:

Sangiovanni conro Aka7even, comparata: punto a Sangiovanni;

Tommaso contro Giulia: punto a Giulia;

Sangiovanni contro Aka7evn: punto a Sangiovanni.

Al ballottaggio è finita la squadra per intero, essendo solo in tre. I giudici hanno salvato prima Giulia, poi Samuele: Aka7even a rischio eliminazione. Nella terza manche Zerbi e Celentano hanno sfidato di nuovo la squadra Arisa-Cuccarini, perdendo. I giudici hanno così votato:

Deddy contro Raffaele: punto a Raffaele;

Serena contro Martina, guanto di sfida: punto a Serena;

Tommaso contro Rosa: punto a Rosa.

Al ballottaggio sono finiti Serena, Deddy e Leonardo. La prima a salvarsi è stata la ballerina, poi Leonardo è finito a rischio eliminazione. Aka7even e Leonardo si sono sfidati al ballottaggio, scoprendo l’esito della sfida solo in casetta. Giulia è risultata di nuovo la più votata dal pubblico in studio.