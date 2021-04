Anticipazioni Serale Amici 2021, eliminati 1 maggio: chi è uscito

Le anticipazioni sulla settima puntata del Serale di Amici 2021 sono arrivate, la registrazione si è conclusa da poco e ci sono i nomi degli eliminati. Anzi, c’è stato un solo eliminato, quindi Maria De Filippi ha deciso di proseguire nella stessa direzione delle ultime puntate. Solo un ragazzo ha dovuto rinunciare al sogno di vincere Amici 20 già prima della semifinale. Chi uscirà nella settima puntata? Il nome è di un ballerino, perché c’è stato un ballottaggio tutto a tema danza. Tre ballerini al ballottaggio, proprio così, e il nome dell’eliminato stupirà qualcuno tra il pubblico.

Le squadre hanno perso una partita ciascuno, per cui ogni squadra ha avuto un ballerino a rischio eliminazione. Serena, Alessandro e Samuele si sono giocati il posto in semifinale. I giudici hanno salvato subito la ballerina di Alessandra Celentano, gli altri due hanno scoperto l’esito del ballottaggio in casetta, come sempre. Non mancano però voci su chi è stato eliminato nella settima puntata. Il blog Quello che tutti vogliono sapere ha fatto sapere che a lasciare Amici dovrebbe essere stato Samuele. Di sicuro una perdita per il programma, ma i giudici si aspettavano da lui un cambio di passo che forse non c’è stato.

In ogni caso, le anticipazioni sull’eliminato di sabato 1 maggio è giusto prenderle con le pinze. Maria dà l’esito del ballottaggio in casetta, per cui sono indiscrezioni – anche se finora si sono sempre rivelate veritiere -. A dare inizio alla partita è stata la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che hanno sfidato Arisa e Lorella Cuccarini. La Pettinelli ha schierato il guanto di sfida su Hallelujah a cappella, ma Arisa e Tancredi lo hanno contestato ed è stato respinto. Queste le sfide:

Aka7even contro Tancredi: punto a Tancredi;

Samuele contro Alessandro, guanto di sfida: punto a Samuele;

Giulia contro Alessandro, guanto di sfida: punto a Giulia.

Alessandro e Tancredi hanno perso, i giudici hanno salvato il cantante. Alessandro al ballottaggio. Veronica e Anna hanno chiamato al centro dello studio Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Queste le sfide:

Aka7even contro Deddy: punto a Deddy;

Giulia contro Sangiovanni: punto a Sangiovanni.

Peparini e Pettinelli hanno perso. I giudici hanno salvato subito Giulia, poi Aka7even e Samuele è finito al ballottaggio. Le due squadre si sono affrontate anche nella terza partita, con questi scontri:

Sangiovanni contro Aka7even, guanto di sfida: punto a Sangiovanni;

Deddy contro Giulia: punto a Giulia;

Serena contro Aka7even: punto ad Aka7even.

Zerbi e Celentano hanno perso la partita. I giudici hanno salvato Sangiovanni per primo e Deddy per secondo, a sorpresa dato che nelle ultime puntate era lui a finire al ballottaggio. Serena a rischio eliminazione, ma si è salvata per prima come già scritto pocanzi. Il pubblico TIM ha votato ancora una volta Giulia come preferita. Le anticipazioni sul Serale di Amici 2021 di sabato 1 maggio terminano con gli ospiti: Loredana Bertè e Giordana Angi, poi tornerà Nino Frassica.