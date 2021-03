Anticipazioni Serale Amici 20 terza puntata: eliminati, guanti e ballottaggi

Fare previsioni sulle anticipazioni sulla terza puntata del Serale di Amici 2021 non è per niente facile. Le prime due serate infatti hanno riservato dei veri colpi di scena. I giudici hanno espresso le loro preferenze e non sono esattamente le stesse del pubblico a casa. Ancor prima che iniziasse il Serale di Amici, sul Web erano quattro i nomi degli allievi che non erano molto gettonati per proseguire la gara. Questi nomi erano Gaia, Ibla – già eliminate -, Rosa e Martina. Quest’ultima più di tutti non ha particolarmente colpito il pubblico a casa, invece è riuscita più volte a far colpo sui giudici. Sono due degli allievi più discussi quest’anno.

Martina è stata messa a rischio eliminazione da Zerbi e Celentano, ma i giudici l’hanno sempre salvata. Lo stesso è successo con Rosa, che è riuscita a strappare un punto anche a Tommaso. Tra mille polemiche esplose sui social e un pubblico molto arrabbiato per queste scelte, la puntata di sabato prossimo di Amici 2021 sarà ricca di tensioni. In settimana ci sarà la registrazione e salteranno fuori i nomi dei prossimi eliminati del Serale, ma se non dovessero essere quelli di Rosa e Martina molto probabilmente le proteste sui social andranno avanti.

Tra le due ballerine Martina sembrerebbe la più debole anche agli occhi dei giudici: l’hanno salvata al ballottaggio, ma non ha mai preso un punto nelle manche. Anche Raffaele è finito una volta al ballottaggio, per cui anche lui rischierà nella prossima puntata. Per quanto riguarda la squadra Zerbi-Celentano, dopo le eliminazioni di Esa e Leonardo quello a rischio adesso potrebbe essere Deddy.

Come già successo finora, nelle anticipazioni del prossimo Serale di Amici ci sarà un solo eliminato. Solo quello della prima manche infatti viene rivelato in studio, con il pubblico presente. L’esito del ballottaggio viene rivelato in casetta. Questa settimana non era difficile immaginare chi sarebbe uscito tra Leonardo e Aka7even, ma non è detto che la prossima volta sarà semplice farsi un’idea sull’eliminato non svelato nelle anticipazioni. Molto dipenderà anche dai nuovi guanti di sfida, che di sicuro non mancheranno almeno da parte della Celentano.

Questi sono i nomi che, in teoria, rischierebbero di più. I colpi di scena però potrebbero essere dietro l’angolo, e ce ne sono stati in passato. Se le squadre dovessero giocare di vera strategia, quindi per eliminare i più forti, ci si potrebbe ritrovare con due tra Aka7even, Giulia, Samuele, Tommaso, Sangiovanni ed Enula, che sulla carta sono i più forti. Mai dire mai insomma, fare previsioni sui prossimi eliminati del Serale di Amici 2021 non è per nulla facile. Tra gli ospiti invece torneranno Pio e Amedeo?