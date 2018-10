Anticipazioni Rocco Schiavone 2: qualcuno tradisce Rocco

Rocco Schiavone 2: cosa succederà nell’ultima puntata?

Grande successo anche per la seconda stagione di Rocco Schiavone. La serie televisiva girata in Valle d’Aosta e prodotta da Cross Productions ha raccolto numerosi consensi. Il vice questore romano con il suo caratteraccio e il suo essere totalmente fuori dagli schemi piace agli italiani. Il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini, interpretato da Marco Giallini, ha conquistato il pubblico televisivo. Il libro Pulvis et umbra è stato diviso in due episodi, quindi la quarta puntata sarà dedicata alla seconda parte della storia. Cosa succederà nell’ultima puntata di Rocco Schiavone 2? Le puntate della seconda stagione, infatti, sono solo quattro (nella prima erano sei). Rocco riuscirà a chiudere con il passato? Troverà Enzo Baiocchi?

Rocco Schiavone 2: una talpa in Questura, Rocco non si deve fidare di nessuno

Le anticipazioni ci rivelano che nella quarta, nonché ultima puntata, di Rocco Schiavone 2, Prima che il gallo canti, verrà trovato a Roma il cadavere di un uomo. L’identità del vittima è sconosciuta, l’unico indizio è nella tasca dell’uomo: un piccolo foglio di carta con scritto il numero di telefono di Rocco Schiavone. Il vice questore sarà costretto a tornare a Roma per cercare di trovare delle risposte. Si nasconde Enzo Baiocchi dietro l’omicidio dell’uomo? Nel frattempo, Schiavone si renderà conto che qualcuno in Questura tiene informato il Questore sui suoi spostamenti. Una talpa tra i suoi uomini più fidati? Una cosa è certa, Rocco Schiavone (Marco Giallini) vuole mettere la parola fine alla storia che ha segnato per sempre la sua vita e quella dell’amico Sebastiano.

Rocco Schiavone 2: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Per sapere come andrà a finire non ci resta che aspettare una settimana. La quarta, nonché ultima puntata, di Rocco Schiavone 2 andrà in onda mercoledì 7 novembre. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è sempre in prima serata, sempre su Rai Due.